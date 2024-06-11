Кемерон описав чіткий план повалення режиму Путіна

На переконання шефа британської дипломатії Девіда Кемерона, міжнародна спільнота повинна почати завдавати ударів по найслабших місцях путінської диктатури для її остаточного знищення.
Головні тези:
- Світова спільнота має відмовитися від російських нафти та газу, використовувати заморожені активи РФ та застосовувати потужні санкції для остаточного знищення режиму Путіна.
- Ініціатива Кемерона спрямована на залучення фінансової допомоги для України шляхом використання відсотків від заморожених активів РФ.
- Британський дипломат підкреслює важливість боротьби з тіньовим флотом РФ, небезпечним для екології та безпеки, і закликає до активних заходів протидії.
Як світ може зупинити Путіна
Варто зазначити, що його заяви пролунали під час відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.
Кемерон закликав союзників України нарешті завдати потужних санкційних ударів по найболючіших місцях країни-агресорки.
Британський дипломат розраховує на те, що під час саміту “Групи семи” вдасть дійти згоди щодо використання відсотків від заморожених активів РФ.
Що важливо розуміти, саме це дасть можливість зібрати величезну позику для України.
Чому важливо боротися з тіньовим флотом РФ
Також шеф британської дипломатії звернув увагу на те, що російський тіньовий флот, який використовує незастраховані кораблі, небезпечний насамперед для екології.
За його словами, офіційний Лондон відіграє у цих процесах свою роль, адже займається страхуванням.
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