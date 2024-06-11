Кемерон описав чіткий план повалення режиму Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Кемерон описав чіткий план повалення режиму Путіна

Путін
Джерело:  online.ua

На переконання шефа британської дипломатії Девіда Кемерона, міжнародна спільнота повинна почати завдавати ударів по найслабших місцях путінської диктатури для її остаточного знищення.

Головні тези:

  • Світова спільнота має відмовитися від російських нафти та газу, використовувати заморожені активи РФ та застосовувати потужні санкції для остаточного знищення режиму Путіна.
  • Ініціатива Кемерона спрямована на залучення фінансової допомоги для України шляхом використання відсотків від заморожених активів РФ.
  • Британський дипломат підкреслює важливість боротьби з тіньовим флотом РФ, небезпечним для екології та безпеки, і закликає до активних заходів протидії.

Як світ може зупинити Путіна

Ми зупинили потік російської нафти, але настав час переконатися, що ми повністю "відключили" і російський газ у Європі. Нам потрібно зробити більше, — озвучив свою пропозицію глава МЗС Великої Британії.

Варто зазначити, що його заяви пролунали під час відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.

Кемерон закликав союзників України нарешті завдати потужних санкційних ударів по найболючіших місцях країни-агресорки.

Нам потрібно використовувати заморожені російські активи. Потрібно запитати себе: чого боїться Путін? Він боїться, що ми відмовимося від вуглеводнів. Він боїться, що ми візьмемося за заморожені державні активи Росії.

Девід Кемерон

Девід Кемерон

Глава МЗС Великої Британії

Британський дипломат розраховує на те, що під час саміту “Групи семи” вдасть дійти згоди щодо використання відсотків від заморожених активів РФ.

Що важливо розуміти, саме це дасть можливість зібрати величезну позику для України.

І гроші почнуть надходити задовго до листопадових виборів в Америці, — прогнозує Кемерон.

Чому важливо боротися з тіньовим флотом РФ

Також шеф британської дипломатії звернув увагу на те, що російський тіньовий флот, який використовує незастраховані кораблі, небезпечний насамперед для екології.

Я хочу знати, що кожного разу, коли вони заходять у нейтральний порт, їх перевіряють, заарештовують і їм не дозволяють перевозити російську нафту і продавати її по всьому світу. Як я вже сказав, у нас є всі карти: найсильніша економіка, найкращі альянси, досвід, знання, і ми повинні використовувати все це.

Девід Кемерон

Девід Кемерон

Глава МЗС Великої Британії.

За його словами, офіційний Лондон відіграє у цих процесах свою роль, адже займається страхуванням.

І це чудово, що Lloyd's Insurance, які присутні тут сьогодні, допомогли зі страхуванням Чорного моря, — наголосив дипломат.

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