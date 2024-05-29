За словами радника глави Міноборони Юрія Сака, українські військові успішно використовують далекобійні ракети, отримані від Великої Британії, для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії

Що відомо про використання ЗСУ британських далекобійних ракет для ударів по території РФ

У нас уже є прецедент. Сполучене Королівство вже раніше дозволило Україні використовувати надані нею ракети великої дальності, і ми успішно їх використовуємо, — зазначив Сак. Поширити

Радник Умєрова підкреслив, що Україні необхідно зберігати гнучкість і динамічність, а також продовжувати розробляти власну далекобійну зброю.

Сак зазначив, що Україні вдалося скоротити російські нафтопереробні потужності на 15% озброєнням, яке виробляється в Україні на базі її оборонної промисловості.

Що кажуть у ЄС

На переконання президента Франції Еммануеля Макрона, Україна має право завдавати ударів західною зброєю по території Росії.

Ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети, — зазначив Макрон. Поширити

Макрон також мав при собі карту України та прикордонних територій, щоб показати, зокрема, наскільки близько розташовані українські міста, атаковані російськими військами, до кордону РФ.

Окупанти, очевидно, обурюються пропозицією Макрона. Схоже, такого рішучого кроку не очікували не лише українці, але й навіть російські пропагандисти, в яких вже почалася істерика.

Німеччина та Франція змінили свою позицію щодо використання Україною західної зброї по об'єктах на території Росії. Таке рішення може мати значні наслідки.

Шольц, який був одним із найбільш стриманих західних лідерів у цьому питанні, також сказав, що Україна має повне право "згідно з міжнародним правом" вражати цілі в Росії, щоб захистити себе.