По словам советника главы Минобороны Юрия Сака, украинские военные успешно используют дальнобойные ракеты, полученные от Великобритании, для ударов по стратегическим объектам на территории России.

Что известно об использовании ВСУ британских дальнобойных ракет для ударов по территории РФ

У нас уже есть прецедент. Соединенное Королевство уже раньше позволило Украине использовать предоставленные ею ракеты большой дальности, и мы успешно их используем», — отметил Сак. Поделиться

Советник Умерова подчеркнул, что Украине необходимо сохранять гибкость и динамичность, а также продолжать разрабатывать собственное дальнобойное оружие.

Сак отметил, что Украине удалось сократить российские нефтеперерабатывающие мощности на 15% вооружением, производимым в Украине на базе ее оборонной промышленности.

Что говорят в ЕС

По убеждению президента Франции Эммануэля Макрона, Украина имеет право наносить удары западным оружием по территории России.

Мы должны позволить им нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты, — отметил Макрон. Поделиться

Макрон также имел при себе карту Украины и приграничных территорий, чтобы показать, в частности, насколько близки украинские города, атакованные российскими войсками, к границе РФ.

оккупанты, очевидно, возмущаются предложением Макрона. Похоже, такого решительного шага не ожидали не только украинцы, но даже российские пропагандисты, у которых уже началась истерика.

Германия и Франция изменили свою позицию по использованию Украиной западного оружия по объектам на территории России. Такое решение может иметь значительные последствия.

Шольц, являвшийся одним из наиболее сдержанных западных лидеров в этом вопросе, также сказал, что Украина имеет полное право "согласно международному праву" поражать цели в России, чтобы защитить себя.