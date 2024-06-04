Велика Британія та Латвія оголосили, що очолять нову коаліцію Drone Capability Coalition, покликану швидко постачати Україні десятки тисяч безпілотних літальних апаратів для огляду від першої особи.

Що відомо про конкурс на постачання дронів для України

Сьогодні Велика Британія та Латвія відкрили тендер для компаній на постачання дронів FPV в Україну від імені Drone Capability Coalition. Цей конкурс має на меті виробництво цих безпілотників у великих масштабах і за доступною ціною, використовуючи переваги західної промисловості.

Промисловість може знайти детальну інформацію про те, як подати заявку, через портал оборонних джерел. Цей конкурс відкритий для представників будь-якої країни, що входить до Контактної групи з питань оборони України.

Компанії мають подати свої пропозиції до 28 червня 2024 року, які потім будуть розглянуті та оцінені членами коаліції Drone Capability Coalition. Успішні компанії отримають замовлення на постачання безпілотників в Україну, і після отримання позитивних відгуків про роботу планується розмістити більші подальші замовлення на безпілотники FPV. Очікується, що до 2024 року проводитимуться додаткові змагання FPV на основі уроків, отриманих під час цього першого змагання.

Безпілотні літальні апарати з оглядом від першої особи довели високу ефективність на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії, надаючи українським операторам ситуаційну обізнаність для націлювання на позиції противника, бронетехніку та кораблі з вибухонебезпечними снарядами.

Учасниками коаліції є: Велика Британія, Латвія, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція та Україна. Інші країни розглядають можливість приєднання до коаліції.

Коаліція дронів

Низка країн повідомила про створення Коаліції дронів, яка направлена на закупівлю безпілотників Україні. Нещодавно у Латвії повідомили, що готуються відправити Україні першу партію безпілотників.

За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, Україна передає союзникам, які беруть участь у Коаліції дронів, результати тестування їхніх безпілотників на полі бою.