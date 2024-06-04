Сполучені Штати і Європейський союз запровадили санкції проти компаній та фізичних осіб в Ірані, причетних до виробництва ударних БпЛА та передачі їх Росії.

Що відомо про нові санкції проти Ірану

Сполучені Штати запроваджують санкції проти чотирьох іранських юридичних та однієї фізичної особи, пов'язаних з розробкою, виробництвом та розповсюдженням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які іранський режим надає Росії, а також маріонеткам і партнерам бойовиків з метою продовження конфлікту та дестабілізації регіону, — йдеться у повідомленні. Поширити

За його словами, ці рішення були прийняті одночасно із запровадженням Європейським Союзом санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до іранської індустрії безпілотних літальних апаратів

Ми вітаємо перше застосування нових санкцій ЄС, спрямованих на дестабілізуючу поведінку Ірану і підтримку тероризму на Близькому Сході, — зазначив представник Держдепу Метью Міллер.

Санкції впроваджені проти чотирьох організацій, пов'язаних з компанією Rayan Roshd Afzar Company, а також проти керівника Організації авіаційної промисловості Ірану, дочірньої компанії Міністерства оборони і логістики збройних сил Ірану, яка здійснює нагляд за виробниками БПЛА, в тому числі Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company і Qods Aviation Industries.

Іран постачає зброю в Росію

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Іран відкрито постачає в Росію не лише дрони, але й ракети.