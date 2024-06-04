США і ЄС ввели санкції проти Ірану за розробку і поставку дронів РФ
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США і ЄС ввели санкції проти Ірану за розробку і поставку дронів РФ

іран

Сполучені Штати і Європейський союз запровадили санкції проти компаній та фізичних осіб в Ірані, причетних до виробництва ударних БпЛА та передачі їх Росії.

Головні тези:

  • США та ЄС ввели санкції проти Ірану через розробку та передачу безпілотних літальних апаратів до Росії.
  • Санкції спрямовані на дестабілізацію регіону та підтримку тероризму на Близькому Сході.
  • Європейський Союз також приєднався до введення санкцій у відношенні фізичних та юридичних осіб, причетних до іранської індустрії БПЛА.
  • Іран постачає зброю, включаючи дрони та ракети, до Росії, що може мати важливі наслідки для міжнародної безпеки.
  • Поставки новітніх авіабомб Qaem-5 з Ірану до Росії свідчать про поглиблення військової співпраці між країнами та підвищення рівня загрози для міжнародної стабільності.

Що відомо про нові санкції проти Ірану

Сполучені Штати запроваджують санкції проти чотирьох іранських юридичних та однієї фізичної особи, пов'язаних з розробкою, виробництвом та розповсюдженням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які іранський режим надає Росії, а також маріонеткам і партнерам бойовиків з метою продовження конфлікту та дестабілізації регіону, — йдеться у повідомленні. 

За його словами, ці рішення були прийняті одночасно із запровадженням Європейським Союзом санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до іранської індустрії безпілотних літальних апаратів

Ми вітаємо перше застосування нових санкцій ЄС, спрямованих на дестабілізуючу поведінку Ірану і підтримку тероризму на Близькому Сході, — зазначив представник Держдепу Метью Міллер.

Санкції впроваджені проти чотирьох організацій, пов'язаних з компанією Rayan Roshd Afzar Company, а також проти керівника Організації авіаційної промисловості Ірану, дочірньої компанії Міністерства оборони і логістики збройних сил Ірану, яка здійснює нагляд за виробниками БПЛА, в тому числі Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company і Qods Aviation Industries.

Іран постачає зброю в Росію

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Іран відкрито постачає в Росію не лише дрони, але й ракети. 

Також Bild повідомляв, що ймовірно, Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5") для ударів по Україні. На думку видання, це вказує на "новий рівень" військової співпраці Тегерана і Кремля. В самому Ірані ці бомби взяли на озброєння лише п'ять років тому.

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