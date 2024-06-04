Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции против компаний и физических лиц в Иране, причастных к производству ударных БПЛА и передаче их России.

Что известно о новых санкциях против Ирана

Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских юридических и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и распространением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предоставляемых иранским режимом России, а также марионеткам и партнерам боевиков с целью продолжения конфликта и дестабилизации региона, — говорится в сообщении. Поделиться

По его словам, эти решения были приняты одновременно с введением Европейским Союзом санкций против физических и юридических лиц, причастных к иранской индустрии беспилотных летательных аппаратов.

Мы приветствуем первое применение новых санкций ЕС, направленных на дестабилизирующее поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке, отметил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Санкции внедрены против четырех организаций, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar Company, а также против руководителя Организации авиационной промышленности Ирана, дочерней компании Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана, осуществляющей надзор за производителями БПЛА, в том числе Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company и Qods Aviation Industries.

Иран поставляет оружие в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Иран открыто поставляет в Россию не только дроны, но и ракеты.