Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции против компаний и физических лиц в Иране, причастных к производству ударных БПЛА и передаче их России.
Главные тезисы
- США и ЕС ввели санкции против Ирана из-за разработки и передачи беспилотных летательных аппаратов в Россию.
- Санкции направлены на дестабилизацию региона и поддержку терроризма на Ближнем Востоке.
- Европейский Союз также присоединился к введению санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к иранской индустрии БПЛА.
- Иран поставляет оружие, включая дроны и ракеты, России, что может иметь важные последствия для международной безопасности.
- Поставки новейших авиабомб Qaem-5 из Ирана в Россию свидетельствуют об углублении военного сотрудничества между странами и повышении уровня угрозы для международной стабильности.
Что известно о новых санкциях против Ирана
По его словам, эти решения были приняты одновременно с введением Европейским Союзом санкций против физических и юридических лиц, причастных к иранской индустрии беспилотных летательных аппаратов.
Санкции внедрены против четырех организаций, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar Company, а также против руководителя Организации авиационной промышленности Ирана, дочерней компании Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана, осуществляющей надзор за производителями БПЛА, в том числе Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company и Qods Aviation Industries.
Иран поставляет оружие в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Иран открыто поставляет в Россию не только дроны, но и ракеты.
Также Bild сообщал, что предположительно Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5") для ударов по Украине. По мнению издания, это указывает на "новый уровень" военного сотрудничества Тегерана и Кремля. В самом Иране эти бомбы взяли на вооружение всего пять лет назад.
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