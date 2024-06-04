США и ЕС ввели санкции против Ирана за разработку и поставку дронов РФ
Категория
Мир
Дата публикации

США и ЕС ввели санкции против Ирана за разработку и поставку дронов РФ

иран
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Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции против компаний и физических лиц в Иране, причастных к производству ударных БПЛА и передаче их России.

Главные тезисы

  • США и ЕС ввели санкции против Ирана из-за разработки и передачи беспилотных летательных аппаратов в Россию.
  • Санкции направлены на дестабилизацию региона и поддержку терроризма на Ближнем Востоке.
  • Европейский Союз также присоединился к введению санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к иранской индустрии БПЛА.
  • Иран поставляет оружие, включая дроны и ракеты, России, что может иметь важные последствия для международной безопасности.
  • Поставки новейших авиабомб Qaem-5 из Ирана в Россию свидетельствуют об углублении военного сотрудничества между странами и повышении уровня угрозы для международной стабильности.

Что известно о новых санкциях против Ирана

Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских юридических и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и распространением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предоставляемых иранским режимом России, а также марионеткам и партнерам боевиков с целью продолжения конфликта и дестабилизации региона, — говорится в сообщении.

По его словам, эти решения были приняты одновременно с введением Европейским Союзом санкций против физических и юридических лиц, причастных к иранской индустрии беспилотных летательных аппаратов.

Мы приветствуем первое применение новых санкций ЕС, направленных на дестабилизирующее поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке, отметил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Санкции внедрены против четырех организаций, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar Company, а также против руководителя Организации авиационной промышленности Ирана, дочерней компании Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана, осуществляющей надзор за производителями БПЛА, в том числе Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company и Qods Aviation Industries.

Иран поставляет оружие в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Иран открыто поставляет в Россию не только дроны, но и ракеты.

Также Bild сообщал, что предположительно Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5") для ударов по Украине. По мнению издания, это указывает на "новый уровень" военного сотрудничества Тегерана и Кремля. В самом Иране эти бомбы взяли на вооружение всего пять лет назад.

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