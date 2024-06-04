Великобритания и Латвия запускают конкурс на поставку тысяч дронов для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Великобритания и Латвия запускают конкурс на поставку тысяч дронов для Украины

Правительство Великобритании
дрон
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Великобритания и Латвия объявили, что возглавят новую коалицию Drone Capability Coalition, призванную быстро поставлять Украине десятки тысяч беспилотных летательных аппаратов для осмотра первого лица.

Главные тезисы

  • Великобритания и Латвия создали коалицию Drone Capability Coalition для поставки Украине тысяч дронов для обозрения от первого лица.
  • Конкурс на поставку дронов FPV в Украину состоится до 28 июня 2024 года и открыт для представителей стран Контактной группы по обороне Украины.
  • Успешные компании, получившие заказ, могут надеяться на дальнейшие заказы и сотрудничество с коалицией Drone Capability Coalition.
  • Дроны с обзором от первого лица уже показали свою эффективность для украинских операторов, придавая важную ситуационную осведомленность с позициями противника на поле боя.
  • Коалиция дронов включает страны, которые обязались поддержать Украину в поставках беспилотников, и рассматривает возможность расширения участников.

Что известно о конкурсе на поставку дронов для Украины

Сегодня Великобритания и Латвия открыли тендер для компаний на поставку дронов FPV в Украину от имени Drone Capability Coalition. Целью этого конкурса является производство этих беспилотников в больших масштабах и по доступной цене, используя преимущества западной промышленности.

Промышленность может найти подробную информацию о том, как подать заявку через портал оборонных источников. Этот конкурс открыт для представителей любой страны, входящей в Контактную группу по обороне Украины.

Компании должны представить свои предложения до 28 июня 2024 года, которые затем будут рассмотрены и оценены членами коалиции Drone Capability Coalition. Успешные компании получат заказы на поставку беспилотников в Украину, и после получения положительных отзывов о работе планируется разместить дальнейшие заказы на беспилотники FPV. Ожидается, что до 2024 года будут проводиться дополнительные соревнования FPV на основе уроков, полученных во время первого соревнования.

Беспилотные летательные аппараты с осмотром первого лица доказали высокую эффективность на поле боя после полномасштабного вторжения России, предоставляя украинским операторам ситуационную осведомленность для нацеливания на позиции противника, бронетехнику и корабли со взрывоопасными снарядами.

Участниками коалиции являются: Великобритания, Латвия, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция и Украина. Остальные страны рассматривают возможность присоединения к коалиции.

Коалиция дронов

Ряд стран сообщил о создании Коалиции дронов, направленной на закупку беспилотников Украины. Недавно в Латвии сообщили, что готовятся отправить Украине первую партию беспилотников.

По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, Украина передает союзникам, участвующим в Коалиции дронов, результаты тестирования их беспилотников на поле боя.

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