Украинские военные используют дроны для минирования приграничных районов Харьковщины и препятствования опрокидыванию сил оккупационной армией РФ.
Как ВСУ используют дроны для минирования приграничных районов Харьковщины
По информации заместителя главного редактора издания Пауля Ронцхаймера, побывавшего на позициях 92-й бригады ВСУ на Харьковщине в км от российской границы, недавно оккупационная армия РФ пересекла границу и начала наступление на двух направлениях.
Для предотвращения дальнейших прорывов украинские военные пройдут дороги и переходы в районе государственной границы, разбрасывая мины с помощью дронов.
По словам журналиста, бойцы 92-й бригады прячутся в бункере, откуда выходят всего на несколько минут ночью для запуска дронов.
Что в Генштабе говорят о ситуации на фронте
По обновленной информации в возведении Генштаба, с начала суток количество боеприкосновений украинских военных с российскими оккупантами возросло до 39.
Наиболее активно вражеские оккупанты пытаются атаковать в районе Покровска на Донетчине.
В настоящее время продолжается отражение 10 вражеских атак.
Отбита попытка атаки российских окупантов в районе села Старица на Харьковщине.
В районе Купянска враг проводит атаки вблизи Дружелюбовки и Невского. Здесь зафиксировано 4 вражеских атаки. В настоящее время продолжаются бои вблизи Невского.
Продолжаются боевые действия возле Раздоловки и Выемки. В общей сложности российские оккупанты совершили здесь 6 атак.
В районе Покровского подразделения преступной армии РФ 13 раз пытались улучшить тактическое положение.
Украинские военные в этом районе уже отразили 7 вражеских атак.
Горячее сейчас в районе села Сокол Донецкой области — там продолжаются бои в трех локациях.
Кроме того, продолжается отражение атак врага у Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки.
В направлении Курахового отражены 5 атак российских окупантов. Продолжается бой в районе Красногоровки.
Отражены две вражеские атаки в районе Старомайорского.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-