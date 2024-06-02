Украинские военные используют дроны для минирования приграничных районов Харьковщины и препятствования опрокидыванию сил оккупационной армией РФ.

Как ВСУ используют дроны для минирования приграничных районов Харьковщины

По информации заместителя главного редактора издания Пауля Ронцхаймера, побывавшего на позициях 92-й бригады ВСУ на Харьковщине в км от российской границы, недавно оккупационная армия РФ пересекла границу и начала наступление на двух направлениях.

Для предотвращения дальнейших прорывов украинские военные пройдут дороги и переходы в районе государственной границы, разбрасывая мины с помощью дронов.

По словам журналиста, бойцы 92-й бригады прячутся в бункере, откуда выходят всего на несколько минут ночью для запуска дронов.

Несколько недель назад их перебросили сюда из Донбасса. ВС РФ не знают об этой позиции, но следят за приграничной территорией. Потому украинцев может выдать любой огонь или свет. Группа BILD наспех покинула позицию ночью, потому что к ней приблизился российский дрон. На следующий день ВСУ направили Ронцхаймеру кадры российской техники, взорвавшейся на установленных ночью минах, говорится в материале издания. Поделиться

Что в Генштабе говорят о ситуации на фронте

По обновленной информации в возведении Генштаба, с начала суток количество боеприкосновений украинских военных с российскими оккупантами возросло до 39.

Наиболее активно вражеские оккупанты пытаются атаковать в районе Покровска на Донетчине.

В настоящее время продолжается отражение 10 вражеских атак.

Отбита попытка атаки российских окупантов в районе села Старица на Харьковщине.

В районе Купянска враг проводит атаки вблизи Дружелюбовки и Невского. Здесь зафиксировано 4 вражеских атаки. В настоящее время продолжаются бои вблизи Невского.

Продолжаются боевые действия возле Раздоловки и Выемки. В общей сложности российские оккупанты совершили здесь 6 атак.

В районе Покровского подразделения преступной армии РФ 13 раз пытались улучшить тактическое положение.

Украинские военные в этом районе уже отразили 7 вражеских атак.

Горячее сейчас в районе села Сокол Донецкой области — там продолжаются бои в трех локациях.

Кроме того, продолжается отражение атак врага у Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки.

В направлении Курахового отражены 5 атак российских окупантов. Продолжается бой в районе Красногоровки.

Отражены две вражеские атаки в районе Старомайорского.