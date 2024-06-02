Українські військові використовують дрони для мінування прикордонних районів на Харківщині та перешкоджання перекиданню сил окупаційною армією РФ.

Як ЗСУ використовують дрони для мінування прикордонних районів на Харківщині

За інформацією заступника головного редактора видання Пауля Ронцхаймера, який побував на позиціях 92-ї бригади ЗСУ на Харківщині за км від російського кордону, нещодавно окупаційна армія РФ перетнула кордон та розпочала наступ на двох напрямках.

Для запобігання подальшим проривам українські військові мінують дороги та переходи в районі державного кордону, розкидаючи міни за допомогою дронів.

За словами журналіста, бійці 92-ї бригади ховаються у бункері, звідки виходять лише на кілька хвилин вночі для запуску дронів.

Кілька тижнів тому їх перекинули сюди з Донбасу. ЗС РФ не знають про цю позицію, але стежать за прикордонною територією. Тому українців може видати будь-який вогонь або світло. Група BILD поспіхом залишила позицію вночі, бо до неї наблизився російський дрон. Наступного дня ЗСУ надіслали Ронцхаймеру кадри російської техніки, що підірвалася на встановлених уночі мінах, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що у Генштабі кажуть стосовно ситуації на фронті

За оновленою інформацією у зведенні Генштабу, від початку доби кількість боєзіткнень українських військових з російськими окупантами зросла до 39.

Найбільш активно ворожі окупанти намагаються атакувати в районі Покровська на Донеччині.

Наразі триває відбиття 10 ворожих атак.

Відбито спробу атаки російських окупантів в районі села Стариця на Харківщині.

В районі Куп’янська ворог проводить атаки поблизу Дружелюбівки і Невського. Тут зафіксовано 4 ворожі атаки. Наразі тривають бої поблизу Невського.

Тривають бойові дії біля Роздолівки і Виїмки. Загалом російські окупанти здійснили тут 6 атак.

В районі Покровська підрозділи злочинної армії РФ 13 разів намагались покращити тактичне положення.

Українські військові в цьому районі вже відбили 7 ворожих атак.

Найгарячіше наразі в районі села Сокіл Донецької області — там тривають бої в трьох локаціях.

Крім того, продовжується відбиття атак ворога біля Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки.

У напрямку Курахового відбито 5 атак російських окупантів. Триває бій в районі Красногорівки.

Відбито дві ворожі атаки в районі Старомайорського.