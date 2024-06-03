Китай планировал покупку оборудования для глушения дронов для РФ — FT

Китайская торговая организация пыталась купить для окупантов оборудование, способное заглушить дроны. Соответствующее объявление обнародовала Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун.

Что известно о помощи Китаю в покупке оружия для РФ

Сообщение появилось в китайской соцсети WeChat 22 мая. Интересно, что впоследствии оно исчезло, а в организации заявили, что якобы покупатели искали "детские игрушки".

Организация уточнила, что покупателям нужны "генераторы помех, детекторы дронов (торговые названия BorisTone, Assel Labs, Bulat) или другие подобные технологические решения, устройства подавления БПЛА, глушители диапазона частот связи".

Покупатели хотели получить локальный эквивалент детекторов БПЛА "Булат", разработанных Петербургской компанией 3mx. Кстати, в прошлом месяце в 3mx заявили, что эти детекторы использовались "на передовой" во время вторжения России в Украину.

Интересно, что объявление о закупке разместили 22 мая, впрочем, впоследствии оно исчезло. Представитель ассоциации сказал издание, что объявление якобы было "некой ошибкой, поэтому его удалили".

Человек утверждал, что российские покупатели действительно искали "детские игрушки" — несмотря на подробные описания оборудования для обнаружения дронов в сообщении — прежде чем положить трубку, — отметило издание. Поделиться

Какова роль Китая в глобальной цепочке поставок беспилотников

Журналисты отметили, что Китай играет главенствующую роль в глобальной цепочке поставок беспилотников, а компания DJI, базирующаяся в Шэньчжэне в провинции Гуандун, является крупнейшим в мире производителем коммерческих беспилотников по количеству поставок.

Согласно описанию аккаунта WeChat, "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" была создана под руководством Департамента торговли провинции Гуандун. Провинция является центром технологического производства в Китае.

Обязанности ассоциации включают в себя координацию с провинцией для поощрения мировой торговли, помощь в налаживании контактов с российскими покупателями, толкование экономической и торговой политики и предоставление юридических консультаций, связанных с Россией.

Пекин заявлял, что якобы не снабжает России летальным оружием. Китай установил контроль над экспортом широкого спектра дронов и их компонентов.