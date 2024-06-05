Лондон вирішив дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії британською зброєю.

Що відомо про дозвіл Британії для ЗСУ бити своєю зброєю по РФ

У відомстві зазначили, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову.

Основну увагу лідери приділили підготовці до саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена ​​на саміті на найвищому рівні, — зазначив Зеленський. Поширити

Президент України та прем'єр Британії торкнулися питань посилення української протиповітряної оборони та далекобійних можливостей.

Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ, — сказано в повідомленні ОП. Поширити

За словами глави держави, таке рішення Лондона завадить спробам РФ розширити війну та врятує життя людей.

Також однією із тем обговорень стали можливості для спільних тренувальних місій між Україною та Британією.

Захід дозволив Україні бити по цілях у Росії

США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Втім, будуть і певні обмеження.

Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.

Німеччина також дозволила Україні використовувати німецьку зброю по території Росії "відповідно до міжнародного права" для захисту від російських ударів, які ворог завдає із прикордонних територій.