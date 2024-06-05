Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ
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Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ

Офіс Президента України
британія

Лондон вирішив дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії британською зброєю.

Головні тези:

  • Британія дозволила Україні використовувати свою зброю для нанесення ударів по військовим цілям в Росії.
  • Підтримку надано іншими країнами, такими як США, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Чехія та Польща.
  • Таке рішення було ухвалено для захисту України від російських ворожих дій.
  • Дозвіл Лондона на атаки по території РФ спрямований на запобігання спробам Росії розширити війну.
  • Україна отримала можливість підтримувати свою безпеку та відповідати на агресію з боку РФ за допомогою зброї від партнерів.

Що відомо про дозвіл Британії для ЗСУ бити своєю зброєю по РФ

У відомстві зазначили, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову.

Основну увагу лідери приділили підготовці до саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена ​​на саміті на найвищому рівні, — зазначив Зеленський.

Президент України та прем'єр Британії торкнулися питань посилення української протиповітряної оборони та далекобійних можливостей.

Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ, — сказано в повідомленні ОП.

За словами глави держави, таке рішення Лондона завадить спробам РФ розширити війну та врятує життя людей.

Також однією із тем обговорень стали можливості для спільних тренувальних місій між Україною та Британією.

Захід дозволив Україні бити по цілях у Росії

США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Втім, будуть і певні обмеження.

Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.

Німеччина також дозволила Україні використовувати німецьку зброю по території Росії "відповідно до міжнародного права" для захисту від російських ударів, які ворог завдає із прикордонних територій.

Офіційно дозволили використовувати свою зброю для ударів по території РФ Фінляндія, Швеція, Велика Британія, таке рішення підтримали Чехія, Польща та інші країни.

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