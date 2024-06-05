Британия разрешила Украине бить своим оружием по РФ

Лондон решил разрешить Украине наносить удары по военным целям на территории России британским оружием.
Главные тезисы
- Великобритания позволила Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по военным целям в России.
- Поддержка оказывается другими странами, такими как США, Германия, Швеция, Финляндия, Чехия и Польша.
- Такое решение было принято по защите Украины от российских враждебных действий.
- Разрешение Лондона на атаки по территории РФ направлено на предотвращение попыток России расширить войну.
- Украина получила возможность поддерживать свою безопасность и отвечать на агрессию со стороны РФ посредством оружия от партнеров.
Что известно о разрешении Британии для ВСУ избивать своим оружием по РФ
В ведомстве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак провели телефонный разговор.
Основное внимание лидеры уделили подготовке к саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.
Президент Украины и премьер Британии затронули вопросы усиления украинской противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.
По словам главы государства, такое решение Лондона помешает попыткам РФ расширить войну и спасет жизнь людей.
Одной из тем обсуждений стали возможности для совместных тренировочных миссий между Украиной и Британией.
Запад позволил Украине бить по целям в России
США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения.
Украина начала получать положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.
Германия также разрешила Украине использовать немецкое оружие по территории России "в соответствии с международным правом" для защиты от российских ударов, которые враг наносит с приграничных территорий.
Официально разрешили использовать оружие для ударов по территории РФ Финляндия, Швеция, Великобритания, такое решение поддержали Чехия, Польша и другие страны.
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