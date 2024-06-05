Британия разрешила Украине бить своим оружием по РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Британия разрешила Украине бить своим оружием по РФ

Офис Президента Украины
Британия
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Лондон решил разрешить Украине наносить удары по военным целям на территории России британским оружием.

Главные тезисы

  • Великобритания позволила Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по военным целям в России.
  • Поддержка оказывается другими странами, такими как США, Германия, Швеция, Финляндия, Чехия и Польша.
  • Такое решение было принято по защите Украины от российских враждебных действий.
  • Разрешение Лондона на атаки по территории РФ направлено на предотвращение попыток России расширить войну.
  • Украина получила возможность поддерживать свою безопасность и отвечать на агрессию со стороны РФ посредством оружия от партнеров.

Что известно о разрешении Британии для ВСУ избивать своим оружием по РФ

В ведомстве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак провели телефонный разговор.

Основное внимание лидеры уделили подготовке к саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена ​​на саммите на самом высоком уровне, — отметил Зеленский.

Президент Украины и премьер Британии затронули вопросы усиления украинской противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.

Президент отметил разрешение Великобритании избивать по военным целям на территории РФ, — говорится в сообщении ОП.

По словам главы государства, такое решение Лондона помешает попыткам РФ расширить войну и спасет жизнь людей.

Одной из тем обсуждений стали возможности для совместных тренировочных миссий между Украиной и Британией.

Запад позволил Украине бить по целям в России

США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения.

Украина начала получать положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.

Германия также разрешила Украине использовать немецкое оружие по территории России "в соответствии с международным правом" для защиты от российских ударов, которые враг наносит с приграничных территорий.

Официально разрешили использовать оружие для ударов по территории РФ Финляндия, Швеция, Великобритания, такое решение поддержали Чехия, Польша и другие страны.

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