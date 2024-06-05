Британия разрешила Украине бить своим оружием по РФ

Лондон решил разрешить Украине наносить удары по военным целям на территории России британским оружием.

Что известно о разрешении Британии для ВСУ избивать своим оружием по РФ

В ведомстве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак провели телефонный разговор.

Основное внимание лидеры уделили подготовке к саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена ​​на саммите на самом высоком уровне, — отметил Зеленский. Поделиться

Президент Украины и премьер Британии затронули вопросы усиления украинской противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.

Президент отметил разрешение Великобритании избивать по военным целям на территории РФ, — говорится в сообщении ОП. Поделиться

По словам главы государства, такое решение Лондона помешает попыткам РФ расширить войну и спасет жизнь людей.

Одной из тем обсуждений стали возможности для совместных тренировочных миссий между Украиной и Британией.

Запад позволил Украине бить по целям в России

США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения.

Украина начала получать положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.

Германия также разрешила Украине использовать немецкое оружие по территории России "в соответствии с международным правом" для защиты от российских ударов, которые враг наносит с приграничных территорий.