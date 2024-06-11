Кэмерон описал четкий план свержения режима Путина

По убеждению шефа британской дипломатии Дэвида Кэмерона, международное сообщество должно начать наносить удары по самым слабым местам путинской диктатуры для ее окончательного уничтожения.

Как мир может остановить Путина

Мы остановили поток российской нефти, но пора убедиться, что мы полностью "отключили" и российский газ в Европе. Нам нужно сделать больше, — озвучил свое предложение глава МИД Великобритании. Поделиться

Следует отметить, что его заявления прозвучали во время открытия Ukraine Recovery Conference 2024 года.

Кэмерон призвал союзников Украины наконец-то нанести мощные санкционные удары по самым болезненным местам страны-агрессорки.

Нам следует использовать замороженные российские активы. Нужно задать себе вопрос: чего боится Путин? Он боится, что мы откажемся от углеводородов. Он боится, что мы возьмемся за замороженные государственные активы России. Дэвид Кэмерон Глава МИД Великобритании

Британский дипломат рассчитывает на то, что во время саммита "Группы семи" удастся прийти к согласию в вопросе использования процентов от замороженных активов РФ.

Что важно понимать, именно это позволит собрать масштабную помощь для Украины.

И деньги начнут поступать задолго до ноябрьских выборов в Америке, — прогнозирует Кэмерон. Поделиться

Почему важно бороться с теневым флотом РФ

Также шеф британской дипломатии обратил внимание на то, что российский теневой флот, использующий незастрахованные корабли, в первую очередь опасен для экологии.

Я хочу знать, что каждый раз, когда они заходят в нейтральный порт, их проверяют, арестовывают и не позволяют перевозить российскую нефть и продавать ее по всему миру. Как я уже сказал, у нас есть все карты: самая сильная экономика, лучшие альянсы, опыт, знания, и мы должны использовать все это. Дэвид Кэмерон Глава МИД Великобритании.

По его словам, официальный Лондон играет в этих процессах свою роль, ведь занимается страхованием.