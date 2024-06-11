Кэмерон описал четкий план свержения режима Путина

По убеждению шефа британской дипломатии Дэвида Кэмерона, международное сообщество должно начать наносить удары по самым слабым местам путинской диктатуры для ее окончательного уничтожения.
Главные тезисы
- Мировое сообщество должно отказаться от российских нефти и газа, использовать замороженные активы РФ и применять мощные санкции для окончательного уничтожения Путина.
- Инициатива Кэмерон направлена на привлечение финансовой помощи для Украины путем использования процентов от замороженных активов РФ.
- Британский дипломат подчеркивает важность борьбы с теневым флотом РФ, опасным для экологии и безопасности, и призывает к активным мерам противодействия.
Как мир может остановить Путина
Следует отметить, что его заявления прозвучали во время открытия Ukraine Recovery Conference 2024 года.
Кэмерон призвал союзников Украины наконец-то нанести мощные санкционные удары по самым болезненным местам страны-агрессорки.
Британский дипломат рассчитывает на то, что во время саммита "Группы семи" удастся прийти к согласию в вопросе использования процентов от замороженных активов РФ.
Что важно понимать, именно это позволит собрать масштабную помощь для Украины.
Почему важно бороться с теневым флотом РФ
Также шеф британской дипломатии обратил внимание на то, что российский теневой флот, использующий незастрахованные корабли, в первую очередь опасен для экологии.
По его словам, официальный Лондон играет в этих процессах свою роль, ведь занимается страхованием.
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