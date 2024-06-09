Путін почав створювати в Росії новий тип олігархів — Reuters

Західні журналісти дійшли висновку, що війна РФ проти України призвела до зародження нового виду багатіїв у країні-агресорці. Загалом цим процесом керує диктатор Володимир Путін.
Головні тези:
- Олігархи нового покоління працюють у секторах споживчих товарів та послуг, що відрізняє їх від колишніх бізнесменів.
- Російські мільярдери втрачають можливість впливати на політику країни та не мають права голосу, бо все залежить від Путіна.
- Відомо, що новий вид олігархів у Росії не має змоги розширити свої амбіції через жорсткий контроль з боку Кремля.
Путін хоче мати ручних та покірних олігархів
Що важливо розуміти, нелегітимний президент РФ одразу після приходу до влади розпочав непублічну війну з олігархами 1990-х років.
Після цього він призначив нове покоління магнатів — найчастіше обраних серед його старих колег із російських спецслужб.
Однак наразі журналісти та аналітики фіксують появу третьої хвилі потенційних олігархів: магнати, обрані Путіним для володіння та управління активами, конфіскованими у західних компаній.
Новий тип багатіїв у Росії. Який він
За словами журналістів, одна з ключових відмінностей нового виду олігархів від мільярдерів 1990-х і нульових років полягає в тому, що вони працюють у секторах споживчих товарів, послуг і роздрібної торгівлі.
Варто звернути увагу на те, що сектори мінеральних ресурсів та енергетики, які знаходяться під жорстким контролем диктатора, вже давно розподілені між старшими.
Окрім того, наголошується, що новоспечені мільярдери жодним чином не впливають на політику країни-агресорки й де-факто не мають права голосу.
Їхні амбіції не матимуть виходу через чітке усвідомлення того, що все, що Путін дав, він може і забрати.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-