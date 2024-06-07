Кремлівський диктатор Володимир почав “протягувати” власних доньок, яких завжди намагався публічно уникати, у політику та російський інформпростір.

Навіщо Путін “протягує” власних доньок у публічний простір

Журналісти видання зазначають, що таку практику використовують всі представники російської політичної еліти за для власної безпеки та гарантування майбутнього для своїх дітей.

Підкреслюється, що під час міжнародного економічного форуму у Росії відбувся виступ на ньому одразу двох доньок кремлівського диктатора Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

Старша 39-річна дочка Марія Воронцова — ендокринолог, вона виступила на російському "Давосі" в четвер.

Молодша донька, 37-річна Катерина Тихонова — менеджер і танцівниця, однак візьме участь у круглому столі, присвяченому військово-промисловому комплексу.

Журналісти видання нагадують, що колись економічний форум в Росії відвідували такі європейські лідери як президент Франції Еммануель Макрон та колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель, однак наразі гостями на форумі стали президент Зімбабве Мнангагва і президент Болівії Луїс Арсе.

Поява двох дорослих дочок Путіна на одному заході — це перший публічний випадок. Їхній зростаюча публічність вказує на те, що діти союзників Путіна відіграють важливу роль у бізнесі та уряді, оскільки їхні батьки, очевидно, прагнуть забезпечити взаємний захист, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що окрім доньок Путіна, на форумі були присутні й інші родичі російської еліти, зокрема, Ксенія Шойгу — донька міністра оборони РФ, Роман Ротенберг — син одного з найстаріших друзів-олігархів і партнерів Путіна по хокею та Олександр Вайно — син керівника апарату очільника Кремля.

Чи можуть доньки Путіна наслідувати владу в Росії від батька

При цьому автори матеріалу із посиланням на слова доцента російської політики в Університетському коледжі Лондона Бена Ноубла підкреслюють, що це не свідчить про те, що доньок Путіна готують до наслідування влади після їхнього батька.

Водночас науковець додав, що "підвищена видимість" дочок президента РФ покликана гарантувати, що вони не будуть "розтоптані", коли система "розвиватиметься і передаватиметься наступному поколінню".

Йдеться також про забезпечення виживання Путіна на випадок, якщо обставини змусять його відмовитися від влади.

А політолог Катерина Шульман в інтерв'ю агентству Bloomberg сказала, що, на її думку, союзники Путіна прагнуть втягнути своїх дітей "в систему" на випадок, якщо справи підуть погано, оскільки санкції унеможливлять їхнє відправлення до шкіл і на роботу в західні країни.