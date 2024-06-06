Поплічниця Путіна скоїла суїцид через гроші для ЗСУ
Категорія
Події
Дата публікації

Поплічниця Путіна скоїла суїцид через гроші для ЗСУ

поліція РФ
Джерело:  online.ua

У Москві викинулася з вікна колишня суддя Наталя Ларіна, яка за вказівкою команди російського диктатора Володимира Путіна виносила рішення у справах опозиційних політичних активістів.

Головні тези:

  • Ларіна стала жертвою телефонних шахраїв, які зуміли виманити у неї велику суму грошей.
  • Передсмертна записка Ларіної та факти вироків, які вона ухвалювала, свідчать про її важливу роль у політичних процесах в Росії.
  • Інцидент з Наталею Ларіною спровокував хвилю обурення та обговорення у російському суспільстві та серед політичних активістів.

Скандальна російська суддя Ларіна випала з вікна багатоповерхівки

Як повідомляють російські опозиційні телеграм-канали, Ларіну, яка довгий час була суддею Таганського районного суду та торік вийшла на пенсію, змогли обдурити телефонні шахраї.

Вони змогли виманити у неї величезну суму грошей — за попередніми даними, йдеться про 2 млн рублів.

Наразі відомо, вони зателефонували їй від імені голови суду — її колишнього начальника — та почали брехати, що з її рахунків намагаються надіслати гроші на фінансування ЗСУ.

Шахраї переконали колишню суддю відправити на рахунок мільйон рублів, згодом Ларіна взяла в банку кредит ще на мільйон і теж відправила гроші на той же рахунок.

Лише після цього поплічниця Путіна нарешті усвідомила, що її обдурили.

За словами інсайдерів, які були близькі до скандальної судді, вона дуже "сильно переживала через те, що сталося. У результаті все це призвело до трагедії".

Окрім того, наголошується, що поліцейські знайшли передсмертну записку, що залишила Ларіна.

Ларіна виконувала усі вказівки Кремля

Що важливо розуміти, ще 9 років тому Наталя Ларін ухвалювала рішення про арешт художника-акціоніста Петра Павленського, якого звинувачували у вандалізмі через підпал дверей будівлі ФСБ.

Ба більше, у 2006-му саме вона розглядала продовження запобіжного заходу активістам Націонал-більшовицької партії по так званій "Таганській справі".

У 2011 році Ларіна ухвалила вирок у резонансній кримінальній справі Володимира Макарова, визнавши його винним у сексуалізованому насильстві над власною дочкою.

Що цікаво, пізніше Мосміськсуд перекваліфікував цю справу, знизивши Макарову термін.

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