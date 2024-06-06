Приспешница Путина совершила суицид из-за денег для ВСУ

В Москве выбросилась из окна бывшая судья Наталья Ларина, которая ранее по указанию команды российского диктатора Владимира Путина выносила решение по делам оппозиционных политических активистов.
Главные тезисы
- Ларина стала жертвой телефонных мошенников, сумевших выманить у нее большую сумму денег.
- Предсмертная записка Лариной и факты приговоров, которые она выносила, свидетельствуют о ее важной роли в политических процессах в России.
- Инцидент с Наталией Лариной спровоцировал волну возмущения и обсуждения в российском обществе и среди политических активистов.
Скандальная российская судья Ларина выпала из окна многоэтажки
Как сообщают российские оппозиционные телеграмм-каналы, Ларину, которая долгое время была судьей Таганского районного суда и в прошлом году вышла на пенсию, смогли обмануть телефонные мошенники.
У них получилось выманить у Лариной огромную сумму денег — по предварительным данным, речь идет о 2 млн рублей.
Известно, что они позвонили ей от имени председателя суда — ее бывшего начальника — и начали врать, что с ее счетов пытаются перечислить деньги на финансирование ВСУ.
Только после этого приспешница Путина наконец-то осознала, что ее обманули.
По словам инсайдеров, близких к скандальной судье, она очень "сильно переживала из-за произошедшего. В результате все это привело к трагедии".
Кроме того, сообщается, что полицейские нашли предсмертную записку, оставленную Лариной.
Ларина выполняла все указания Кремля
Что важно понимать, еще 9 лет назад Наталья Ларин принимала решение об аресте художника-акциониста Петра Павленского, обвиняемого в вандализме из-за поджога дверей здания ФСБ.
Более того, в 2006-м именно она рассматривала продолжение меры пресечения активистам Национал-большевистской партии по так называемому "Таганскому делу".
В 2011 году Ларина вынесла приговор в резонансном уголовном деле Владимира Макарова, признав его виновным в сексуальном насилии над собственной дочерью.
Что интересно, позже Мосгорсуд переквалифицировал это дело, снизив Макарову срок.
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