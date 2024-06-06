Приспешница Путина совершила суицид из-за денег для ВСУ

В Москве выбросилась из окна бывшая судья Наталья Ларина, которая ранее по указанию команды российского диктатора Владимира Путина выносила решение по делам оппозиционных политических активистов.

Скандальная российская судья Ларина выпала из окна многоэтажки

Как сообщают российские оппозиционные телеграмм-каналы, Ларину, которая долгое время была судьей Таганского районного суда и в прошлом году вышла на пенсию, смогли обмануть телефонные мошенники.

У них получилось выманить у Лариной огромную сумму денег — по предварительным данным, речь идет о 2 млн рублей.

Известно, что они позвонили ей от имени председателя суда — ее бывшего начальника — и начали врать, что с ее счетов пытаются перечислить деньги на финансирование ВСУ.

Мошенники убедили бывшую судью отправить на счет миллион рублей, впоследствии Ларина взяла у банка кредит еще на миллион и тоже отправила деньги на тот же счет. Поделиться

Только после этого приспешница Путина наконец-то осознала, что ее обманули.

По словам инсайдеров, близких к скандальной судье, она очень "сильно переживала из-за произошедшего. В результате все это привело к трагедии".

Кроме того, сообщается, что полицейские нашли предсмертную записку, оставленную Лариной.

Ларина выполняла все указания Кремля

Что важно понимать, еще 9 лет назад Наталья Ларин принимала решение об аресте художника-акциониста Петра Павленского, обвиняемого в вандализме из-за поджога дверей здания ФСБ.

Более того, в 2006-м именно она рассматривала продолжение меры пресечения активистам Национал-большевистской партии по так называемому "Таганскому делу".

В 2011 году Ларина вынесла приговор в резонансном уголовном деле Владимира Макарова, признав его виновным в сексуальном насилии над собственной дочерью.

Что интересно, позже Мосгорсуд переквалифицировал это дело, снизив Макарову срок.