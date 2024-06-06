Путин размышляет о нанесении тактических ядерных ударов по Украине — политолог Оливье Ведрин

В последние месяцы союзники Украины приняли немало решений, которые делают невозможным победу России в войне. Французский профессор, политолог и журналист Оливье Ведрин предупреждает, что это может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к радикальным решениям.
Главные тезисы
- Тактическое ядерное оружие может оказаться серьезной угрозой для Украины.
- Восток Украины, особенно Харьков, стал новой мишенью для россиян.
- Политическая напряженность между Россией и Западом растет, что может выйти за рамки дипломатического урегулирования.
- Путин сам пытается играть на этом напряжении, предлагая переговоры, что чревато ухудшением военно-политического положения.
Россия испугалась решимости Запада в вопросах защиты Украины
Тактическое ядерное оружие — это оружие, которое может быть использовано на поле боя, например, для уничтожения колонны танков или для прорыва обороны.
Его можно использовать как последнее предупреждение перед применением стратегического ядерного оружия. Тактическая ядерная боеголовка обладает мощностью взрыва от 1 до 100 килотонн. Для сравнения, бомба, которую США сбросили на Хиросиму, имела мощность от 12 до 15 килотонн.
В конце мая нелегитимный президент РФ Владимир Путин пригрозил "серьезными последствиями" в случае применения западного оружия для ударов по российской территории.
В 2023 году глава МИД России Сергей Лавров назвал прибытие истребителей F-16 в Украину "угрозой Запада в ядерной сфере".
Германия и США впервые дали зеленый свет Украине для нанесения ударов по целям на территории России при определенных условиях. Решение было принято после того, как Пентагон смог продемонстрировать, что Россия использует северокорейские баллистические ракеты в своей войне.
Джо Байден, до сих пор отказывавшийся это делать, позволил Киеву бить по целям на территории России при определенных условиях. Франция же объявила, что не будет накладывать вето на украинские атаки на РФ.
Таким образом, эти решения должны позволить Украине защитить Харьков на востоке Украины, который превратился в почти ежедневную цель для бомбардировок со стороны страны-агрессорки.
На дипломатическом уровне Россию в конце концов не пригласили на празднование 80-летия высадки в Нормандии 6 июня из-за ее «агрессивной войны» против Украины.
РФ может использовать против Украины ядерное тактическое оружие
Сдвиг есть! Путин говорит, что готов к переговорам; конечно, не для того, чтобы прекратить конфликт, а чтобы выиграть время. В переговорах, подобных корейскому сценарию, ни одна из сторон не выигрывает, мир невозможен, даже если договориться о прекращении огня.
Мы бы двигались к замороженному конфликту, который завершился бы соглашением о разделе, как между двумя Кореями. Россия не готова к высокоинтенсивному обычному конфликту с НАТО. И мы тоже не готовы!
Эту информацию следует рассматривать в контексте последних заявлений Путина: “В Европе, особенно в маленьких странах, нужно задуматься о том, с чем они играют. Они должны помнить, что являются густонаселенными государствами с небольшой территорией”.
Впоследствии российский диктатор также добавил:
“Этот фактор является серьезной вещью, которую они (союзники Украины — ред.) должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Эта постоянная эскалация может иметь серьезные последствия”.
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