В последние месяцы союзники Украины приняли немало решений, которые делают невозможным победу России в войне. Французский профессор, политолог и журналист Оливье Ведрин предупреждает, что это может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к радикальным решениям.

Россия испугалась решимости Запада в вопросах защиты Украины

Тактическое ядерное оружие — это оружие, которое может быть использовано на поле боя, например, для уничтожения колонны танков или для прорыва обороны.

Его можно использовать как последнее предупреждение перед применением стратегического ядерного оружия. Тактическая ядерная боеголовка обладает мощностью взрыва от 1 до 100 килотонн. Для сравнения, бомба, которую США сбросили на Хиросиму, имела мощность от 12 до 15 килотонн.

В конце 2022 г. американское правительство готовилось к возможному применению Россией ядерного оружия. В конце лета 2022 и осенью того же года Совет национальной безопасности Соединенных Штатов провел несколько заседаний, чтобы определить, как реагировать, как предсказать или сдержать, если появятся признаки того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Вашингтон в этом вопросе ориентировался на свои разведывательные данные. Поделиться

В конце мая нелегитимный президент РФ Владимир Путин пригрозил "серьезными последствиями" в случае применения западного оружия для ударов по российской территории.

В 2023 году глава МИД России Сергей Лавров назвал прибытие истребителей F-16 в Украину "угрозой Запада в ядерной сфере".

Германия и США впервые дали зеленый свет Украине для нанесения ударов по целям на территории России при определенных условиях. Решение было принято после того, как Пентагон смог продемонстрировать, что Россия использует северокорейские баллистические ракеты в своей войне.

Джо Байден, до сих пор отказывавшийся это делать, позволил Киеву бить по целям на территории России при определенных условиях. Франция же объявила, что не будет накладывать вето на украинские атаки на РФ.

Таким образом, эти решения должны позволить Украине защитить Харьков на востоке Украины, который превратился в почти ежедневную цель для бомбардировок со стороны страны-агрессорки.

На дипломатическом уровне Россию в конце концов не пригласили на празднование 80-летия высадки в Нормандии 6 июня из-за ее «агрессивной войны» против Украины.

РФ может использовать против Украины ядерное тактическое оружие

Сдвиг есть! Путин говорит, что готов к переговорам; конечно, не для того, чтобы прекратить конфликт, а чтобы выиграть время. В переговорах, подобных корейскому сценарию, ни одна из сторон не выигрывает, мир невозможен, даже если договориться о прекращении огня.

Мы бы двигались к замороженному конфликту, который завершился бы соглашением о разделе, как между двумя Кореями. Россия не готова к высокоинтенсивному обычному конфликту с НАТО. И мы тоже не готовы!

Я обратился к нескольким своим источникам. Прибытие F-16 и удары по территории России могут стать поводом для тактического ядерного удара. Некоторые мои знакомые говорят, что российский Генштаб серьезно размышляет об этом. Эти удары будут касаться военных объектов, где будут расположены F-16 и вооружение союзников Украины. Информация очень важная, ведь есть данные о том, что россияне могут ударить не только по военным базам в Украине, но и за ее пределами. Оливье Ведрин Французский профессор, политолог и журналист

Эту информацию следует рассматривать в контексте последних заявлений Путина: “В Европе, особенно в маленьких странах, нужно задуматься о том, с чем они играют. Они должны помнить, что являются густонаселенными государствами с небольшой территорией”.

Впоследствии российский диктатор также добавил: