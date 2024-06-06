Протягом останніх місяців союзники України ухвалили чимало рішень, які унеможливлюють перемогу Росії у війні. Французький професор, політолог та журналіст Олів'є Ведрін попереджає, що це може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до радикальних рішень.
Головні тези:
- Тактична ядерна зброя може стати серйозною загрозою для України.
- Схід України, особливо Харків, став новою мішенню для росіян.
- Рішення партнерів України щодо дозволу на удари по цілях на території Росії змушує врахувати не лише військові, а й політичні наслідки.
- Політична напруженість між Росією та Заходом зростає, що може вийти за межі дипломатичного врегулювання.
- Путін сам намагається грати на цій напрузі, пропонуючи переговори, що загрожує збалансуванню військово-політичного становища.
Росія злякалася рішучості Заходу щодо захисту України
Тактична ядерна зброя — це зброя, яка потенційно може бути використана на полі бою, наприклад, для знищення колони танків або для прориву оборони.
Її також можна використовувати як останнє попередження перед застосуванням стратегічної ядерної зброї. Тактична ядерна боєголовка має потужність вибуху від 1 до 100 кілотонн. Для порівняння, бомба, яку США скинули на Хіросіму, мала потужність від 12 до 15 кілотонн.
Наприкінці травня нелегітимний президент РФ Володимир Путін пригрозив «серйозними наслідками» у разі застосування західної зброї для ударів по російській території.
У 2023 році глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав прибуття винищувачів F-16 в Україну «загрозою Заходу в ядерній сфері».
Німеччина та США вперше дали зелене світло Україні для завдання ударів по цілях на території Росії за певних умов. Рішення було ухвалене після того, як Пентагон зміг продемонструвати, що Росія використовує північнокорейські балістичні ракети у своїй війні.
Джо Байден, який досі відмовлявся це робити, дозволив Києву бити по цілях на території Росії за певних умов. А Франція оголосила, що не накладатиме вето на українські атаки на РФ.
Таким чином, ці рішення повинні дозволити Україні захистити Харків на сході України, який є майже щоденною ціллю бомбардувань для країни-агресорки.
На дипломатичному рівні Росію врешті-решт не запросили на святкування 80-ї річниці висадки в Нормандії 6 червня через її «агресивну війну» проти України.
РФ може використати проти України ядерну тактичну зброю
Зрушення є! Путін каже, що готовий до переговорів; звичайно не для того, щоб припинити конфлікт, а щоб виграти час. У переговорах, подібних до корейського сценарію, жодна зі сторін не виграє, мир неможливий, навіть якщо домовитися про припинення вогню.
Ми б рухалися до замороженого конфлікту, який завершився б угодою про розділ, як між двома Кореями. Росія не готова до високоінтенсивного звичайного конфлікту з НАТО. І ми теж не готові!
Цю інформацію варто розглядати в контексті останніх заяв Путіна: “В Європі, особливо в маленьких країнах, потрібно задуматися, з чим вони граються. Вони повинні пам’ятати, що вони часто є густонаселеними державами з невеликою територією”.
Згодом російський диктатор також додав:
“Цей фактор є серйозною річчю, яку вони (союзники України — ред.) повинні мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів вглиб російської території. Ця постійна ескалація може мати серйозні наслідки”.
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