Протягом останніх місяців союзники України ухвалили чимало рішень, які унеможливлюють перемогу Росії у війні. Французький професор, політолог та журналіст Олів'є Ведрін попереджає, що це може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до радикальних рішень.

Росія злякалася рішучості Заходу щодо захисту України

Тактична ядерна зброя — це зброя, яка потенційно може бути використана на полі бою, наприклад, для знищення колони танків або для прориву оборони.

Її також можна використовувати як останнє попередження перед застосуванням стратегічної ядерної зброї. Тактична ядерна боєголовка має потужність вибуху від 1 до 100 кілотонн. Для порівняння, бомба, яку США скинули на Хіросіму, мала потужність від 12 до 15 кілотонн.

Наприкінці 2022 року американський уряд готувався до можливого застосування Росією ядерної зброї. Наприкінці літа 2022 року та восени того ж року Рада національної безпеки Сполучених Штатів провела кілька засідань, щоб визначити, як реагувати, як передбачити чи стримати, якщо з’являться ознаки того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Вашингтон у цьому питанні орієнтувався на свої розвідувальні дані. Поширити

Наприкінці травня нелегітимний президент РФ Володимир Путін пригрозив «серйозними наслідками» у разі застосування західної зброї для ударів по російській території.

У 2023 році глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав прибуття винищувачів F-16 в Україну «загрозою Заходу в ядерній сфері».

Німеччина та США вперше дали зелене світло Україні для завдання ударів по цілях на території Росії за певних умов. Рішення було ухвалене після того, як Пентагон зміг продемонструвати, що Росія використовує північнокорейські балістичні ракети у своїй війні.

Джо Байден, який досі відмовлявся це робити, дозволив Києву бити по цілях на території Росії за певних умов. А Франція оголосила, що не накладатиме вето на українські атаки на РФ.

Таким чином, ці рішення повинні дозволити Україні захистити Харків на сході України, який є майже щоденною ціллю бомбардувань для країни-агресорки.

На дипломатичному рівні Росію врешті-решт не запросили на святкування 80-ї річниці висадки в Нормандії 6 червня через її «агресивну війну» проти України.

РФ може використати проти України ядерну тактичну зброю

Зрушення є! Путін каже, що готовий до переговорів; звичайно не для того, щоб припинити конфлікт, а щоб виграти час. У переговорах, подібних до корейського сценарію, жодна зі сторін не виграє, мир неможливий, навіть якщо домовитися про припинення вогню.

Ми б рухалися до замороженого конфлікту, який завершився б угодою про розділ, як між двома Кореями. Росія не готова до високоінтенсивного звичайного конфлікту з НАТО. І ми теж не готові!

Я звернувся до кількох своїх джерел. Прибуття F-16 і удари по території Росії можуть стати приводом для тактичного ядерного удару. Деякі мої знайомі кажуть, що російський Генштаб серйозно розмірковує про це. Ці удари стосуватимуться військових об’єктів, де будуть розташовані F-16 та озброєння союзників України. Інформація вкрай важлива, адже є інформація про те, що росіяни можуть вдарити не лише по військових базах в Україні, а й за її межами. Олів'є Ведрін Французький професор, політолог та журналіст

Цю інформацію варто розглядати в контексті останніх заяв Путіна: “В Європі, особливо в маленьких країнах, потрібно задуматися, з чим вони граються. Вони повинні пам’ятати, що вони часто є густонаселеними державами з невеликою територією”.

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