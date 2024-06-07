Зеленський назвав наступні можливі цілі Путіна — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав наступні можливі цілі Путіна — відео

Офіс Президента України
зеленський

Наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща чи Балкани. Російському диктатору Володимиру Путіну недостатньо навіть Європи.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський вказав на можливі цілі російської агресії, які можуть включати Балтію, Польщу та Балкани.
  • Російському диктатору Путіну недостатньо навіть Європи, що свідчить про його агресивні наміри та поширення впливу.
  • Президент Зеленський попереджає про можливість розширення війни РФ проти України, що може статися в найближчі 10 років.
  • НАТО вважає, що поки немає прямої загрози з боку Росії для країн-членів Альянсу, проте готується до можливого конфлікту.

Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії

Європу знову намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи нібито "не заслуговують" на самостійне існування. Все це сьогодні направлено проти України, але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії. На його думку, це може бути Балтія, Польща, Балкани і далі.

Цей російський режим не визнає меж, йому недостатньо навіть Європи, він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротив, — сказав президент Зеленський.

Можливість розширення війни РФ проти України

Нагадаємо, українська влада вже неодноразово заявляла, що російський режим не зупиниться в Україні у разі перемоги у війні.

За думку естонської розвідки, Росія вже готується до нової війни, це може статися протягом наступних 10 років. Не виключають і прямий конфлікт з НАТО.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що з боку Росії поки немає загрози для країн-членів Альянсу. За його словами, НАТО залишається найсильнішою військовою силою у світі.

У ГУР зазначали, що брехливі заяви кремлівського диктатора спрямовані на зрив оборонних зусиль України та допомоги від західних партнерів.

Значить, все правильно робиться. Значить, дипломатичні зусилля разом з українськими оборонними, безпековими зусиллями ідуть в правильному напрямку, раз особисто рот Путіна змушений про це говорити, — підкреслив представник ГУР Андрій Юсов.

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