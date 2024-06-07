Зеленський назвав наступні можливі цілі Путіна — відео

Наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща чи Балкани. Російському диктатору Володимиру Путіну недостатньо навіть Європи.
Головні тези:
- Володимир Зеленський вказав на можливі цілі російської агресії, які можуть включати Балтію, Польщу та Балкани.
- Російському диктатору Путіну недостатньо навіть Європи, що свідчить про його агресивні наміри та поширення впливу.
- Президент Зеленський попереджає про можливість розширення війни РФ проти України, що може статися в найближчі 10 років.
- НАТО вважає, що поки немає прямої загрози з боку Росії для країн-членів Альянсу, проте готується до можливого конфлікту.
Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії
Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії. На його думку, це може бути Балтія, Польща, Балкани і далі.
Можливість розширення війни РФ проти України
Нагадаємо, українська влада вже неодноразово заявляла, що російський режим не зупиниться в Україні у разі перемоги у війні.
За думку естонської розвідки, Росія вже готується до нової війни, це може статися протягом наступних 10 років. Не виключають і прямий конфлікт з НАТО.
При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що з боку Росії поки немає загрози для країн-членів Альянсу. За його словами, НАТО залишається найсильнішою військовою силою у світі.
У ГУР зазначали, що брехливі заяви кремлівського диктатора спрямовані на зрив оборонних зусиль України та допомоги від західних партнерів.
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