Зеленський назвав наступні можливі цілі Путіна — відео

Наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща чи Балкани. Російському диктатору Володимиру Путіну недостатньо навіть Європи.

Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії

Європу знову намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи нібито "не заслуговують" на самостійне існування. Все це сьогодні направлено проти України, але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії. На його думку, це може бути Балтія, Польща, Балкани і далі.

Цей російський режим не визнає меж, йому недостатньо навіть Європи, він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротив, — сказав президент Зеленський. Поширити

Можливість розширення війни РФ проти України

Нагадаємо, українська влада вже неодноразово заявляла, що російський режим не зупиниться в Україні у разі перемоги у війні.

За думку естонської розвідки, Росія вже готується до нової війни, це може статися протягом наступних 10 років. Не виключають і прямий конфлікт з НАТО.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що з боку Росії поки немає загрози для країн-членів Альянсу. За його словами, НАТО залишається найсильнішою військовою силою у світі.

У ГУР зазначали, що брехливі заяви кремлівського диктатора спрямовані на зрив оборонних зусиль України та допомоги від західних партнерів.