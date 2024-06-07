Зеленский назвал следующие возможные цели Путина — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал следующие возможные цели Путина — видео

Офис Президента Украины
Зеленский
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Следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы. Российскому диктатору Владимиру Путину недостаточно даже Европы.

Главные тезисы

  • По словам Зеленского, следующими целями России могут стать Балтия, Польша, Балканы и далее.
  • Некоторые аналитики считают, что Россия готовится к новым войнам и не исключают прямого конфликта с НАТО.
  • Генсек НАТО подчеркнул, что НАТО остается сильнейшей военной силой и не видит непосредственной угрозы от России для стран-членов Альянса.
  • Заявления кремлевского диктатора призваны срывать оборону Украины и помешать помощи от западных союзников, подчеркнул представитель ГУР.

Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России

Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы "не заслуживают" самостоятельного существования. Все это сегодня направлено против Украины, но для того, чтобы завтра быть направленными против других.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России. По его мнению, это могут быть Балтия, Польша, Балканы и дальше.

Этот российский режим не признает границ, ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор и подвешивает жизнь там, куда может дотянуться, там, где не встречает сопротивление, сказал президент Зеленский.

Возможность расширения войны РФ против Украины

Напомним, украинские власти уже неоднократно заявляли, что российский режим не остановится в Украине в случае победы в войне.

По мнению эстонской разведки, Россия уже готовится к новой войне, это может произойти в течение 10 лет. Не исключают и прямой конфликт с НАТО.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что со стороны России пока нет угрозы странам-членам Альянса. По его словам, НАТО остается сильнейшей военной силой в мире.

В ГУР отмечали, что лживые заявления кремлевского диктатора направлены на срыв обороны Украины и помощи от западных партнеров.

Значит, все верно делается. Значит, дипломатические усилия вместе с украинскими оборонными, усилиями безопасности идут в правильном направлении, раз лично рот Путина вынужден об этом говорить, — подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов.

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