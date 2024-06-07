Зеленский назвал следующие возможные цели Путина — видео

Следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы. Российскому диктатору Владимиру Путину недостаточно даже Европы.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, следующими целями России могут стать Балтия, Польша, Балканы и далее.
- Некоторые аналитики считают, что Россия готовится к новым войнам и не исключают прямого конфликта с НАТО.
- Генсек НАТО подчеркнул, что НАТО остается сильнейшей военной силой и не видит непосредственной угрозы от России для стран-членов Альянса.
- Заявления кремлевского диктатора призваны срывать оборону Украины и помешать помощи от западных союзников, подчеркнул представитель ГУР.
Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России
Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России. По его мнению, это могут быть Балтия, Польша, Балканы и дальше.
Возможность расширения войны РФ против Украины
Напомним, украинские власти уже неоднократно заявляли, что российский режим не остановится в Украине в случае победы в войне.
По мнению эстонской разведки, Россия уже готовится к новой войне, это может произойти в течение 10 лет. Не исключают и прямой конфликт с НАТО.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что со стороны России пока нет угрозы странам-членам Альянса. По его словам, НАТО остается сильнейшей военной силой в мире.
В ГУР отмечали, что лживые заявления кремлевского диктатора направлены на срыв обороны Украины и помощи от западных партнеров.
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