Почему Путин "протягивает" собственных дочерей в политику - ответ западных аналитиков
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Политика
Дата публикации

Почему Путин "протягивает" собственных дочерей в политику - ответ западных аналитиков

Дочери Путина
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Источник:  The Times

Кремлевский диктатор Владимир начал "протягивать" собственных дочерей, которых всегда пытался публично избегать, в политику и российское информпространство.

Главные тезисы

  • Присутствие дочерей кремлевского лидера на публичных мероприятиях - стратегический ход для обеспечения выживания режима в случае необходимости.
  • Появление дочерей Путина на международных мероприятиях влияет на распространение российского влияния в современном мире.
  • Участие детей политических лидеров в публичности может обеспечить продолжительность и стабильность властного режима.
  • Практика включения родственников в публичную деятельность распространена среди российской политической элиты для обеспечения безопасности и будущего.
  • Ученые отмечают, что повышенная видимость дочерей Путина направлена на обеспечение их защиты и выживания в случае необходимости.
  • Вовлечение детей российской элиты в публичные дела - стратегия для обеспечения верности режиму со стороны этих членов элиты.

Зачем Путин "протягивает" собственных дочерей в публичное пространство

Журналисты издания отмечают, что такую практику используют все представители российской политической элиты для собственной безопасности и обеспечения будущего для своих детей.

Подчеркивается, что во время международного экономического форума в России состоялось выступление на нем сразу двух дочерей кремлевского диктатора Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

Старшая 39-летняя дочь Мария Воронцова – эндокринолог, она выступила на российском "Давосе" в четверг.

Младшая дочь, 37-летняя Екатерина Тихонова – менеджер и танцовщица, однако примет участие в круглом столе, посвященном военно-промышленному комплексу.

Журналисты издания напоминают, что когда-то экономический форум в России посещали такие европейские лидеры как президент Франции Эммануэль Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель, однако гостями на форуме стали президент Зимбабве Мнангагва и президент Боливии Луис Арсе.

Появление двух взрослых дочерей Путина на одном мероприятии – это первый публичный случай. Их растущая публичность указывает на то, что дети союзников Путина играют важную роль в бизнесе и правительстве, поскольку их родители, очевидно, стремятся обеспечить взаимную защиту, говорится в материале издания.

Отмечается, что кроме дочерей Путина, на форуме присутствовали и другие родственники российской элиты, в частности, Ксения Шойгу – дочь министра обороны РФ, Роман Ротенберг – сын одного из старейших друзей-олигархов и партнеров Путина по хоккею и Александр Вайно – сын руководителя аппарата главы Кремль.

Могут ли дочери Путина подражать власти в России от отца

При этом авторы материала со ссылкой на слова доцента российской политики в Университетском колледже Лондона Бена Ноубла подчеркивают, что это не свидетельствует о том, что дочерей Путина готовят подражать власти после их отца.

В то же время ученый добавил, что "повышенная видимость" дочерей президента РФ призвана гарантировать, что они не будут "растоптаны", когда система будет "развиваться и передаваться следующему поколению".

Речь идет также об обеспечении выживания Путина в случае, если обстоятельства заставят его отказаться от власти.

А политолог Екатерина Шульман в интервью агентству Bloomberg сказала, что, по ее мнению, союзники Путина стремятся вовлечь своих детей "в систему" на случай, если дела пойдут плохо, поскольку санкции исключат возможность их отправки в школы и на работу в западные страны.

Это способ, с помощью которого Путин может обеспечить верность режиму со стороны этих членов элиты, убедившись, что они знают, что о них заботятся и что об их детях заботятся, – подчеркивает Бен Ноубл.

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