Кремлевский диктатор Владимир начал "протягивать" собственных дочерей, которых всегда пытался публично избегать, в политику и российское информпространство.
Главные тезисы
- Присутствие дочерей кремлевского лидера на публичных мероприятиях - стратегический ход для обеспечения выживания режима в случае необходимости.
- Появление дочерей Путина на международных мероприятиях влияет на распространение российского влияния в современном мире.
- Участие детей политических лидеров в публичности может обеспечить продолжительность и стабильность властного режима.
- Практика включения родственников в публичную деятельность распространена среди российской политической элиты для обеспечения безопасности и будущего.
- Ученые отмечают, что повышенная видимость дочерей Путина направлена на обеспечение их защиты и выживания в случае необходимости.
- Вовлечение детей российской элиты в публичные дела - стратегия для обеспечения верности режиму со стороны этих членов элиты.
Зачем Путин "протягивает" собственных дочерей в публичное пространство
Журналисты издания отмечают, что такую практику используют все представители российской политической элиты для собственной безопасности и обеспечения будущего для своих детей.
Подчеркивается, что во время международного экономического форума в России состоялось выступление на нем сразу двух дочерей кремлевского диктатора Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.
Старшая 39-летняя дочь Мария Воронцова – эндокринолог, она выступила на российском "Давосе" в четверг.
Младшая дочь, 37-летняя Екатерина Тихонова – менеджер и танцовщица, однако примет участие в круглом столе, посвященном военно-промышленному комплексу.
Журналисты издания напоминают, что когда-то экономический форум в России посещали такие европейские лидеры как президент Франции Эммануэль Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель, однако гостями на форуме стали президент Зимбабве Мнангагва и президент Боливии Луис Арсе.
Отмечается, что кроме дочерей Путина, на форуме присутствовали и другие родственники российской элиты, в частности, Ксения Шойгу – дочь министра обороны РФ, Роман Ротенберг – сын одного из старейших друзей-олигархов и партнеров Путина по хоккею и Александр Вайно – сын руководителя аппарата главы Кремль.
Могут ли дочери Путина подражать власти в России от отца
При этом авторы материала со ссылкой на слова доцента российской политики в Университетском колледже Лондона Бена Ноубла подчеркивают, что это не свидетельствует о том, что дочерей Путина готовят подражать власти после их отца.
В то же время ученый добавил, что "повышенная видимость" дочерей президента РФ призвана гарантировать, что они не будут "растоптаны", когда система будет "развиваться и передаваться следующему поколению".
Речь идет также об обеспечении выживания Путина в случае, если обстоятельства заставят его отказаться от власти.
А политолог Екатерина Шульман в интервью агентству Bloomberg сказала, что, по ее мнению, союзники Путина стремятся вовлечь своих детей "в систему" на случай, если дела пойдут плохо, поскольку санкции исключат возможность их отправки в школы и на работу в западные страны.
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