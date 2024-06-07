Путин впервые озвучил потери армии РФ в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что российские войска примерно теряют в Украине 20 тысяч человек ежемесячно. Эта цифра примерно равна или несколько ниже количества новых военнослужащих, которую Россия генерирует ежемесячно.

Являются ли данные Путина о потерях армии РФ правдивыми

По данным аналитиков, диктатор предположил, что в боевых действиях в Украине ежемесячно гибнут 5 тысяч россиян. Учитывая стандартное соотношение раненых к убитым как три к одному, ежемесячно ранения получают около 15 тысяч военнослужащих РФ.

ISW не имеет возможности подтвердить озвученные Путиным данные потерь, но это количество совпадает с нижним пределом сообщений Украины о потерях армии агрессора.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк еще в начале мая отметил, что российские войска ежемесячно теряют от 25 до 30 тысяч убитыми и ранеными.

В середине января этого года заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия вербует около 30 тысяч человек в месяц.

В то же время, в отчете ISW отмечается, что российские официальные лица обеспокоены снижением темпов вербовки в преддверии запланированного наступления летом 2024 года. Также неизвестно удалось ли Минобороны России сохранить уровень вербовки на уровне 30 тысяч человек ежемесячно.

Кроме того, за последние несколько месяцев россияне создали более устойчивый аппарат генерации сил для текущих наступательных операций и начали более активно формировать резервы оперативного и стратегического уровня.

Это позволило российским войскам немедленно восполнять потери на фронте и поддерживать общий темп наступления в Украине. В то же время, такие действия ввели ограничения относительно того, в какой степени российские войска могут интенсифицировать наступательные действия на каждом отдельно взятом направлении, — говорится в отчете ISW. Поделиться

В начале мая генерал-лейтенант Павлюк заявил, что российские войска намерены подготовить еще около 100 тысяч военнослужащих для участия в наступательных операциях в июне и июле этого года, а к концу 2024 г. подготовить еще 300 тысяч военнослужащих.

Что известно о потерях армии РФ за 7 июня

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено: