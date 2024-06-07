ВСУ ликвидировали более 1000 солдат РФ, 6 танков и 64 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 516080 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1000 солдат РФ, 6 танков и 64 артсистем за сутки.
- Общее количество потерь российской армии в Украине составляет более 516 000 военных с начала вторжения.
- Путин невольно упомянул, что российские войска теряют около 20 тысяч человек ежемесячно в ходе боевых действий в Украине.
- Аналитики указывают, что около 5 000 российских военнослужащих погибают ежемесячно в боях, что соотносится с озвученными данными.
- Информация о потерях российских войск совпадает с заявлениями украинского командующего Сухопутными войсками о потерях военных противника.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7834 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 15 096 (+20) ед;
артиллерийских систем — 13 437 (+64) ед;
РСЗО — 1095 ед.;
средства ПВО — 833 (+2) ед;
самолетов — 357 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 886 (+40) ед;
крылатых ракет — 2270 ед;
кораблей/катеров — 28 (+1) ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 416 (+56) ед;
специальной техники — 2238 (+8) ед.
Путин случайно проговорился о потерях России
Российский диктатор Владимир Путин сказал, что российские войска примерно теряют в Украине 20 тысяч человек ежемесячно. Эта цифра примерно равна или несколько ниже количества новых военнослужащих, которую Россия генерирует ежемесячно.
Военные аналитики пишут, что Путин предположил, что около 5 000 российских военнослужащих погибают во время боевых действий в Украине ежемесячно, а это означает, что примерно 15 000 российских военнослужащих получают ранения, исходя из стандартного соотношения раненых к убитым как три к одному.
ISW не может подтвердить озвученную Путиным цифру потерь, однако эта цифра совпадает с нижним пределом украинских сообщений о российских потерях.
Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 2 мая, что российские войска теряют от 25 000 до 30 000 убитыми и ранеными ежемесячно.
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