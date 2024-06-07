ВСУ ликвидировали более 1000 солдат РФ, 6 танков и 64 артсистем

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7834 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 15 096 (+20) ед;

артиллерийских систем — 13 437 (+64) ед;

РСЗО — 1095 ед.;

средства ПВО — 833 (+2) ед;

самолетов — 357 ед;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 886 (+40) ед;

крылатых ракет — 2270 ед;

кораблей/катеров — 28 (+1) ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 18 416 (+56) ед;

специальной техники — 2238 (+8) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Путин случайно проговорился о потерях России

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что российские войска примерно теряют в Украине 20 тысяч человек ежемесячно. Эта цифра примерно равна или несколько ниже количества новых военнослужащих, которую Россия генерирует ежемесячно.

Военные аналитики пишут, что Путин предположил, что около 5 000 российских военнослужащих погибают во время боевых действий в Украине ежемесячно, а это означает, что примерно 15 000 российских военнослужащих получают ранения, исходя из стандартного соотношения раненых к убитым как три к одному.

ISW не может подтвердить озвученную Путиным цифру потерь, однако эта цифра совпадает с нижним пределом украинских сообщений о российских потерях.