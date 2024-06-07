ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів РФ, 6 танків та 64 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів РФ, 6 танків та 64 артсистем

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 516 080 військових.

Головні тези:

  • Українські Збройні Сили знищили понад 1000 солдатів РФ та більше 60 технічних одиниць.
  • Загальна кількість втрат російської армії складає 516 080 військових з початку вторгнення.
  • Путін випадково зізнався у втратах російських військ в Україні, вказавши на значну кількість загиблих та поранених кожного місяця.
  • Командувач Сухопутних військ України оцінив кількість загиблих і поранених російських військових в місяць від 25 000 до 30 000 осіб.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7834 (+6) од;

  • бойових броньованих машин — 15 096 (+20) од.;

  • артилерійських систем — 13 437 (+64) од.;

  • РСЗВ — 1095 од.;

  • засоби ППО — 833 (+2) од.;

  • літаків — 357 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 886 (+40) од.;

  • крилатих ракет — 2270 од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+1) од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 416 (+56) од.;

  • спеціальної техніки — 2238 (+8) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Путін випадково проговорився про втрати Росії

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.

Військові аналітики пишуть, що Путін припустив, що приблизно 5 000 російських військовослужбовців гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця, а це означає, що приблизно 15 000 російських військовослужбовців отримують поранення, виходячи зі стандартного співвідношення поранених до вбитих як три до одного. 

ISW не може підтвердити озвучену Путіним цифру втрат, однак ця цифра збігається з нижньою межею українських повідомлень про російські втрати. 

Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 2 травня, що російські війська втрачають від 25 000 до 30 000 вбитими і пораненими щомісяця. 

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ спрогнозували ймовірні напрямки подальшого наступу армії РФ
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прикордонники дронами знищили бронеавтомобіль "Тигр" РФ на Вовчанському напрямку — відео
ДПСУ
"Тигр"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 20 атак армії РФ на Покровському напрямку
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?