ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів РФ, 6 танків та 64 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 516 080 військових.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили знищили понад 1000 солдатів РФ та більше 60 технічних одиниць.
- Загальна кількість втрат російської армії складає 516 080 військових з початку вторгнення.
- Путін випадково зізнався у втратах російських військ в Україні, вказавши на значну кількість загиблих та поранених кожного місяця.
- Командувач Сухопутних військ України оцінив кількість загиблих і поранених російських військових в місяць від 25 000 до 30 000 осіб.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7834 (+6) од;
бойових броньованих машин — 15 096 (+20) од.;
артилерійських систем — 13 437 (+64) од.;
РСЗВ — 1095 од.;
засоби ППО — 833 (+2) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 886 (+40) од.;
крилатих ракет — 2270 од.;
кораблів/катерів — 28 (+1) од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 416 (+56) од.;
спеціальної техніки — 2238 (+8) од.
Путін випадково проговорився про втрати Росії
Російський диктатор Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.
Військові аналітики пишуть, що Путін припустив, що приблизно 5 000 російських військовослужбовців гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця, а це означає, що приблизно 15 000 російських військовослужбовців отримують поранення, виходячи зі стандартного співвідношення поранених до вбитих як три до одного.
ISW не може підтвердити озвучену Путіним цифру втрат, однак ця цифра збігається з нижньою межею українських повідомлень про російські втрати.
Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 2 травня, що російські війська втрачають від 25 000 до 30 000 вбитими і пораненими щомісяця.
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