За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія продовжує штурмувати оборонні позиції ЗСУ уздовж всієї лінії у зоні відповідальності угруповання.
Головні тези:
- Окупаційна армія РФ продовжує штурмувати оборонні позиції вздовж всієї лінії у зоні відповідальності угруповання ОСУВ “Хортиця”.
- Найбільш напруженим напрямком є Покровський, де українські військові більше 200 разів протягом тижня вступали у бій з підрозділами окупаційної армії РФ.
- Російські окупанти зосереджуються на спробах прориву української оборони в районах Покровська, Мирнограда та Селідового.
- За минулу добу на всій лінії фронту відбулося 110 бойових зіткнень, у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” - 97.
- Російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру з усіх наявних видів озброєння, що призводить до значних втрат.
Де ЗСУ очікують найбільших спроб прориву армії РФ
Волошин зазначив, що з великою ймовірністю російські окупанти зосереджуватимуться на спробах прориву української оборони в районах Покровська, Мирнограда та Селідового.
Волошин зазначив, що російські окупанти не полишають численних спроб прорвати оборону ЗСУ на цих напрямках, а також обстрілюють позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру з усіх наявних видів озброєння.
Так, станом на ранок лише за цю добу було зафіксовано майже 470 обстрілів і 22 удари дронами-камікадзе.
Де відбуваються найбільш запеклі бої
За словами речника ОСУВ “Хортиця” найбільш напруженим напрямком є Покровський. Протягом минулого тижня українські військові 220 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ в цьому районі.
Речник ОСУВ “Хортиця” не виключив, що ймовірно це і є ключовий напрямок літнього наступу окупаційної армії РФ.
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