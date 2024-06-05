Де ЗСУ очікують найбільших спроб прориву армії РФ

Волошин зазначив, що з великою ймовірністю російські окупанти зосереджуватимуться на спробах прориву української оборони в районах Покровська, Мирнограда та Селідового.

На тлі прикутої уваги до ситуації на півночі Харківщини, не слід забувати про Донеччину та Луганщину, де тривають найбільш активні бойові дії. Це Куп'янський, Сіверський, Покровський та Курахівський напрямки. За минулу добу на всій лінії фронту відбулося 110 бойових зіткнень, у зоні нашої відповідальності - 97, - підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Волошин зазначив, що російські окупанти не полишають численних спроб прорвати оборону ЗСУ на цих напрямках, а також обстрілюють позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру з усіх наявних видів озброєння.

Так, станом на ранок лише за цю добу було зафіксовано майже 470 обстрілів і 22 удари дронами-камікадзе.

Де відбуваються найбільш запеклі бої

За словами речника ОСУВ “Хортиця” найбільш напруженим напрямком є Покровський. Протягом минулого тижня українські військові 220 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ в цьому районі.

Це райони населених пунктів Калинове, Євгенівка, Сокіл, Новоолександрівка, Яснобродівка, Невельське та Нетайлове. Станом на зараз там тривають п'ять боїв на тому напрямку, ще одну атаку відбили. Активним ворог залишається в районі Очеретиного, звідки ворог намагатиметься вклинитися в наші бойові порядки, - пояснює Волошин. Поширити

Речник ОСУВ “Хортиця” не виключив, що ймовірно це і є ключовий напрямок літнього наступу окупаційної армії РФ.