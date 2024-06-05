Надскладна битва за Часів Яр між українськими захисниками та російськими загарбниками триває. Як вдалося дізнатися виданню Forbes, хід подій на цій ділянці фронту наразі розвивається точно не так, як на це розраховував нелегітимний президент РФ Володимир Путін.

Солдати РФ опинилися в пастці біля Часового Яру

Журналісти звертають увагу на те, що невеличке українське місто є вкрай вразливим, оскільки воно знаходиться на краю лінії зіткнення на захід від Бахмуту.

Окрім того, цей населений пункт залежний від каналу з двома легкими переправами.

Часів Яр мав би стати легкою здобиччю для росіян, але стало для них пасткою з боями на виснаження. Вони досягли значних успіхів, але ціною тисяч жертв. Втрати українців значно менші, — наголошує Forbes. Поширити

Попри всі спроби ворога прорватися до міста — йому це досі не вдалося, а нова тактика ведення бою просто не спрацювала.

Після серії поразок росіяни вирішили застосувати термобаричні ракетні системи залпового вогню ТОС-1 і ТОС-2, однак і це не змінило загальну ситуацію, адже Часів Яр досі знаходиться під контролем ЗСУ.

Варто також зазначити, що нещодавно солдатам РФ вдалося ненадовго відтіснити українців у Калініному, проте ЗСУ провели успішну контратаку, попри сильні обстріли.

Чому армія РФ втрачає так багато живої сили

Згідно з даними британських розвідників, протягом поточного року втрати ворога залишалися на високому рівні, а у квітні та травні сягнули понад 1200 осіб щоденно

Що важливо розуміти, це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Високий рівень втрат, цілком можливо, є відображенням триваючого наступу Росії, який ведеться широким фронтом. Цілком імовірно, що більшість російських сил проходять лише обмежену підготовку. Вони не здатні проводити складні наступальні операції, — зазначає Міноборони Великої Британії. Поширити

Окрім того, вказано, що головний план ворога полягав у тому, щоб перед маршем у Часів Яр розрідити українців на східному фланзі.