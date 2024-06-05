Надскладна битва за Часів Яр між українськими захисниками та російськими загарбниками триває. Як вдалося дізнатися виданню Forbes, хід подій на цій ділянці фронту наразі розвивається точно не так, як на це розраховував нелегітимний президент РФ Володимир Путін.
Головні тези:
- Армія РФ опинилася в пастці під Часовим Яром, їй не вдалося реалізувати плани наступу на вразливе українське місто.
- Українські захисники провели успішну контратаку, не дали ворогу прорватися до міста, спустошуючи російські сили.
- Втрати РФ зберігаються на високому рівні, це свідчать про неефективність її стратегії та обмежену підготовку солдатів.
Солдати РФ опинилися в пастці біля Часового Яру
Журналісти звертають увагу на те, що невеличке українське місто є вкрай вразливим, оскільки воно знаходиться на краю лінії зіткнення на захід від Бахмуту.
Окрім того, цей населений пункт залежний від каналу з двома легкими переправами.
Попри всі спроби ворога прорватися до міста — йому це досі не вдалося, а нова тактика ведення бою просто не спрацювала.
Після серії поразок росіяни вирішили застосувати термобаричні ракетні системи залпового вогню ТОС-1 і ТОС-2, однак і це не змінило загальну ситуацію, адже Часів Яр досі знаходиться під контролем ЗСУ.
Варто також зазначити, що нещодавно солдатам РФ вдалося ненадовго відтіснити українців у Калініному, проте ЗСУ провели успішну контратаку, попри сильні обстріли.
Чому армія РФ втрачає так багато живої сили
Згідно з даними британських розвідників, протягом поточного року втрати ворога залишалися на високому рівні, а у квітні та травні сягнули понад 1200 осіб щоденно
Що важливо розуміти, це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Окрім того, вказано, що головний план ворога полягав у тому, щоб перед маршем у Часів Яр розрідити українців на східному фланзі.
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