ЗСУ заманили армію РФ у пастку та розпочали контратаку біля Часового Яру — Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ заманили армію РФ у пастку та розпочали контратаку біля Часового Яру — Forbes

ЗСУ
Джерело:  Forbes

Надскладна битва за Часів Яр між українськими захисниками та російськими загарбниками триває. Як вдалося дізнатися виданню Forbes, хід подій на цій ділянці фронту наразі розвивається точно не так, як на це розраховував нелегітимний президент РФ Володимир Путін.

Головні тези:

  • Армія РФ опинилася в пастці під Часовим Яром, їй не вдалося реалізувати плани наступу на вразливе українське місто.
  • Українські захисники провели успішну контратаку, не дали ворогу прорватися до міста, спустошуючи російські сили.
  • Втрати РФ зберігаються на високому рівні, це свідчать про неефективність її стратегії та обмежену підготовку солдатів.

Солдати РФ опинилися в пастці біля Часового Яру

Журналісти звертають увагу на те, що невеличке українське місто є вкрай вразливим, оскільки воно знаходиться на краю лінії зіткнення на захід від Бахмуту.

Окрім того, цей населений пункт залежний від каналу з двома легкими переправами.

Часів Яр мав би стати легкою здобиччю для росіян, але стало для них пасткою з боями на виснаження. Вони досягли значних успіхів, але ціною тисяч жертв. Втрати українців значно менші, — наголошує Forbes.

Попри всі спроби ворога прорватися до міста — йому це досі не вдалося, а нова тактика ведення бою просто не спрацювала.

Після серії поразок росіяни вирішили застосувати термобаричні ракетні системи залпового вогню ТОС-1 і ТОС-2, однак і це не змінило загальну ситуацію, адже Часів Яр досі знаходиться під контролем ЗСУ.

Варто також зазначити, що нещодавно солдатам РФ вдалося ненадовго відтіснити українців у Калініному, проте ЗСУ провели успішну контратаку, попри сильні обстріли.

Чому армія РФ втрачає так багато живої сили

Згідно з даними британських розвідників, протягом поточного року втрати ворога залишалися на високому рівні, а у квітні та травні сягнули понад 1200 осіб щоденно

Що важливо розуміти, це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Високий рівень втрат, цілком можливо, є відображенням триваючого наступу Росії, який ведеться широким фронтом. Цілком імовірно, що більшість російських сил проходять лише обмежену підготовку. Вони не здатні проводити складні наступальні операції, — зазначає Міноборони Великої Британії.

Окрім того, вказано, що головний план ворога полягав у тому, щоб перед маршем у Часів Яр розрідити українців на східному фланзі.

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