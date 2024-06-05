ЗСУ зможуть розпочати контрнаступ. США анонсували важливе рішення
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ зможуть розпочати контрнаступ. США анонсували важливе рішення

The White House
ЗСУ

Уже незабаром офіційний Вашингтон оголосить про новий масштабний пакет військової допомоги для України.

Головні тези:

  • США планують надати Україні новий масштабний пакет військової допомоги.
  • ЗСУ активно готуються до контратаки, накопичуючи зброю та ресурси для посилення оборони в ключових напрямках.
  • Наразі українські військові успішно тримають оборону і блокують наступ окупаційних військ.
  • Білий дім розраховує, що ЗСУ зможуть не лише тримати оборону, а й перейдуть до контрнаступу завдяки накопиченим ресурсам.
  • Огляд загальних бойових втрат армії РФ станом на 5 червня демонструє суттєвий вплив постачання нової зброї на ситуацію на фронті.

ЗСУ дедалі активніше накопичують зброю для нового контрнаступу

З офіційною заявою з цього приводу виступив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Білий дім протягом найближчих кількох тижнів оголосить про нову партію допомоги Києву.

Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні.

Джейк Салліван

Джейк Салліван

Радник президента США з національної безпеки

Представник команди Джо Байдена також звернув увагу на те, Україна опинилася в поганій ситуації через затримки з американською допомогою.

Проте уже зараз бійці ЗСУ мають усі можливості та ресурси для "зміцнення ліній оборони" у ключових місцях.

Ба більше, як відомо, українські захисники успішно блокують наступ окупаційних військ на північ від Харкова.

За словами Джейка Саллівана, зброя, яку регулярно почали отримувати ЗСУ у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті.

Білий дім розраховує на те, що українські воїни зможуть не тільки тримати оборону, а й перейдуть в контрнаступ, адже у них є можливість накопичувати для цього необхідні ресурси.

Втрати армії РФ станом на 5 червня:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 513700 (+1280) осіб ,

  • танків  — 7806 (+12) од,

  • бойових броньованих машин — 15036 (+16) од,

  • артилерійських систем —  13385 (+40) од,

  • РСЗВ / MLRS — 1092 (+0) од,

  • засобів ППО  — 830 (+3) од,

  • літаків  — 357 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10805 (+39),

  • крилатих ракет — 2270 (+2),

  • кораблів /катерів  — 27 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18297 (+69) од,

  • спеціальної техніки  — 2223 (+12)

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