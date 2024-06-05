ЗСУ зможуть розпочати контрнаступ. США анонсували важливе рішення

Уже незабаром офіційний Вашингтон оголосить про новий масштабний пакет військової допомоги для України.
Головні тези:
- США планують надати Україні новий масштабний пакет військової допомоги.
- ЗСУ активно готуються до контратаки, накопичуючи зброю та ресурси для посилення оборони в ключових напрямках.
- Наразі українські військові успішно тримають оборону і блокують наступ окупаційних військ.
- Білий дім розраховує, що ЗСУ зможуть не лише тримати оборону, а й перейдуть до контрнаступу завдяки накопиченим ресурсам.
- Огляд загальних бойових втрат армії РФ станом на 5 червня демонструє суттєвий вплив постачання нової зброї на ситуацію на фронті.
ЗСУ дедалі активніше накопичують зброю для нового контрнаступу
З офіційною заявою з цього приводу виступив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.
За його словами, Білий дім протягом найближчих кількох тижнів оголосить про нову партію допомоги Києву.
Представник команди Джо Байдена також звернув увагу на те, Україна опинилася в поганій ситуації через затримки з американською допомогою.
Проте уже зараз бійці ЗСУ мають усі можливості та ресурси для "зміцнення ліній оборони" у ключових місцях.
Ба більше, як відомо, українські захисники успішно блокують наступ окупаційних військ на північ від Харкова.
За словами Джейка Саллівана, зброя, яку регулярно почали отримувати ЗСУ у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті.
Білий дім розраховує на те, що українські воїни зможуть не тільки тримати оборону, а й перейдуть в контрнаступ, адже у них є можливість накопичувати для цього необхідні ресурси.
Втрати армії РФ станом на 5 червня:
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 513700 (+1280) осіб ,
танків — 7806 (+12) од,
бойових броньованих машин — 15036 (+16) од,
артилерійських систем — 13385 (+40) од,
РСЗВ / MLRS — 1092 (+0) од,
засобів ППО — 830 (+3) од,
літаків — 357 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10805 (+39),
крилатих ракет — 2270 (+2),
кораблів /катерів — 27 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 18297 (+69) од,
спеціальної техніки — 2223 (+12)
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