ЗСУ зможуть розпочати контрнаступ. США анонсували важливе рішення

Уже незабаром офіційний Вашингтон оголосить про новий масштабний пакет військової допомоги для України.

ЗСУ дедалі активніше накопичують зброю для нового контрнаступу

З офіційною заявою з цього приводу виступив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Білий дім протягом найближчих кількох тижнів оголосить про нову партію допомоги Києву.

Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні. Джейк Салліван Радник президента США з національної безпеки

Представник команди Джо Байдена також звернув увагу на те, Україна опинилася в поганій ситуації через затримки з американською допомогою.

Проте уже зараз бійці ЗСУ мають усі можливості та ресурси для "зміцнення ліній оборони" у ключових місцях.

Ба більше, як відомо, українські захисники успішно блокують наступ окупаційних військ на північ від Харкова.

За словами Джейка Саллівана, зброя, яку регулярно почали отримувати ЗСУ у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті.

Білий дім розраховує на те, що українські воїни зможуть не тільки тримати оборону, а й перейдуть в контрнаступ, адже у них є можливість накопичувати для цього необхідні ресурси.

Втрати армії РФ станом на 5 червня:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали: