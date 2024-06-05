ВСУ смогут начать контрнаступление. США анонсировали важное решение

Уже в скором времени официальный Вашингтон объявит о новом масштабном пакете военной помощи для Украины.
Главные тезисы
- США анонсировали предоставление нового масштабного пакета военной помощи Украине.
- ВСУ активно готовятся к контратаке, усиливая оборону на ключевых направлениях.
- Ожидается, что благодаря поставкам оружия украинские военные смогут начать контрнаступление.
- Анализ боевых потерь армии РФ демонстрирует влияние нового оружия на ситуацию на фронте.
- Предоставление важных возможностей и ресурсов украинским военным сделает возможным укрепление обороны и переход к контрнаступлению.
ВСУ все активнее накапливают оружие для нового контрнаступления
С официальным заявлением по этому поводу выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Белый дом в ближайшие несколько недель объявит о новой партии помощи Киеву.
Представитель команды Джо Байдена также обратил внимание на то, что Украина оказалась в плохой ситуации из-за задержек с американской помощью.
Однако уже сейчас у бойцов ВСУ есть все возможности и ресурсы для "укрепления линий обороны" в ключевых местах.
Более того, как известно, украинские защитники успешно блокируют наступление оккупационных войск к северу от Харькова.
По словам Джейка Салливана, оружие, которое регулярно начали получать ВСУ в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте.
Белый дом рассчитывает, что украинские воины смогут не только держать оборону, но и перейдут к контрнаступлению, ведь у них есть возможность накапливать для этого необходимые ресурсы.
Потери армии РФ по состоянию на 5 июня:
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 513700 (+1280) человек,
танков — 7806 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 15036 (+16) ед,
артиллерийских систем — 13385 (+40) ед,
РСЗО / MLRS — 1092 (+0) ед,
средств ПВО — 830 (+3) ед,
самолетов — 357 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10805 (+39),
крылатых ракет — 2270 (+2),
кораблей /катеров — 27 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 18297 (+69) ед,
специальной техники — 2223 (+12)
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