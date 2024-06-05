ВСУ смогут начать контрнаступление. США анонсировали важное решение

Уже в скором времени официальный Вашингтон объявит о новом масштабном пакете военной помощи для Украины.

ВСУ все активнее накапливают оружие для нового контрнаступления

С официальным заявлением по этому поводу выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Белый дом в ближайшие несколько недель объявит о новой партии помощи Киеву.

Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине. Джейк Салливан Советник президента США по национальной безопасности

Представитель команды Джо Байдена также обратил внимание на то, что Украина оказалась в плохой ситуации из-за задержек с американской помощью.

Однако уже сейчас у бойцов ВСУ есть все возможности и ресурсы для "укрепления линий обороны" в ключевых местах.

Более того, как известно, украинские защитники успешно блокируют наступление оккупационных войск к северу от Харькова.

По словам Джейка Салливана, оружие, которое регулярно начали получать ВСУ в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте.

Белый дом рассчитывает, что украинские воины смогут не только держать оборону, но и перейдут к контрнаступлению, ведь у них есть возможность накапливать для этого необходимые ресурсы.

Потери армии РФ по состоянию на 5 июня:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили: