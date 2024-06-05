Украинские военные за сутки уничтожили более 1200 захватчиков оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 513700 (+1280) человек,

танков - 7806 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 15036 (+16) ед,

артиллерийских систем - 13385 (+40) ед,

РСЗО / MLRS - 1092 (+0) ед,

средств ПВО - 830 (+3) ед,

самолетов - 357 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10805 (+39),

крылатых ракет - 2270 (+2),

кораблей /катеров - 27 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 18297 (+69) ед,

специальной техники - 2223 (+12)

Что известно о ситуации на фронте

На вечер 5 июня на фронте произошло 99 боевых столкновений.

В течение суток противник наносил по территории Украины три ракетных удара с применением четырех ракет и 45 ударов авиацией с использованием 52 КАБ, задействовал 479 дронов-камикадзе. Вместе с тем, российские агрессоры произвели 2862 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза, при поддержке авиации по направлению Шебекино с территории Российской Федерации, пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Все вражеские атаки были безуспешны.

На Купянском направлении враг атаковал 14 раз наши позиции вблизи населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Стельмаховка и Новоегоровка. Подразделения Сил обороны отразили 11 наступательных действий противника.

В Лиманском направлении за день российские войска дважды безуспешно атаковали украинских защитников из районов Жиловки и Кременной.

На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток агрессор семь раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Калиновки, Клещиевки, Андреевки и Временного Яра. Четыре атаки отражены без успеха для противника.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 37 штурмовых действия. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районе Очеретино откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки.

На Кураховском направлении в это время суток произошло семь боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Водяное.

На Времивском направлении произошло шесть вражеских атак в районе Константиновки, Золотой Нивы, Урожайного и Старомайосского. Силы обороны отразили все штурмовые действия и контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении пять попыток противника приблизиться к нашим позициям вблизи Малой Токмачки, Роботиного, Новоданиловки и Малых Щербаков потерпели неудачу. Потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют намерений выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. Две попытки российских окупантов оттеснить наших защитников от Крынок потерпели неудачу.