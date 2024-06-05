Украинские военные за сутки уничтожили более 1200 захватчиков оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.
Главные тезисы
- Общие потери армии РФ с 24.02.22 по 05.06.24 составили около 513 700 человек и значительное количество техники, что свидетельствует о высокой эффективности украинских защитников.
- На фронте произошло 99 боевых столкновений, противник совершил 2862 обстрела и 3 ракетных удара, но все атаки российских оккупантов были отражены. Украинские войска успешно защитили позиции на различных направлениях.
- На разных направлениях фронта в российские оккупанты активно пытались штурмовать позиции украинских подразделений, но все атаки были отбиты.
- Силы обороны эффективно контролируют ситуацию на фронте, успешно защищая позиции в Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском и других направлениях, не допуская продвижения врага.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 513700 (+1280) человек,
танков - 7806 (+12) ед,
боевых бронированных машин - 15036 (+16) ед,
артиллерийских систем - 13385 (+40) ед,
РСЗО / MLRS - 1092 (+0) ед,
средств ПВО - 830 (+3) ед,
самолетов - 357 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 10805 (+39),
крылатых ракет - 2270 (+2),
кораблей /катеров - 27 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 18297 (+69) ед,
специальной техники - 2223 (+12)
Что известно о ситуации на фронте
На вечер 5 июня на фронте произошло 99 боевых столкновений.
В течение суток противник наносил по территории Украины три ракетных удара с применением четырех ракет и 45 ударов авиацией с использованием 52 КАБ, задействовал 479 дронов-камикадзе. Вместе с тем, российские агрессоры произвели 2862 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.
На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза, при поддержке авиации по направлению Шебекино с территории Российской Федерации, пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Все вражеские атаки были безуспешны.
На Купянском направлении враг атаковал 14 раз наши позиции вблизи населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Стельмаховка и Новоегоровка. Подразделения Сил обороны отразили 11 наступательных действий противника.
В Лиманском направлении за день российские войска дважды безуспешно атаковали украинских защитников из районов Жиловки и Кременной.
На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток агрессор семь раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Калиновки, Клещиевки, Андреевки и Временного Яра. Четыре атаки отражены без успеха для противника.
Интенсивно атаковал враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 37 штурмовых действия. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районе Очеретино откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки.
На Кураховском направлении в это время суток произошло семь боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Водяное.
На Времивском направлении произошло шесть вражеских атак в районе Константиновки, Золотой Нивы, Урожайного и Старомайосского. Силы обороны отразили все штурмовые действия и контролируют ситуацию.
На Ореховском направлении пять попыток противника приблизиться к нашим позициям вблизи Малой Токмачки, Роботиного, Новоданиловки и Малых Щербаков потерпели неудачу. Потери позиций не допущены.
На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют намерений выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. Две попытки российских окупантов оттеснить наших защитников от Крынок потерпели неудачу.
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