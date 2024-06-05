ВСУ ликвидировали более 1200 военных РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1200 военных РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ ликвидировали более 1200 военных РФ в течение суток
Читати українською

Украинские военные за сутки уничтожили более 1200 захватчиков оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.

Главные тезисы

 

  • Общие потери армии РФ с 24.02.22 по 05.06.24 составили около 513 700 человек и значительное количество техники, что свидетельствует о высокой эффективности украинских защитников.
  • На фронте произошло 99 боевых столкновений, противник совершил 2862 обстрела и 3 ракетных удара, но все атаки российских оккупантов были отражены. Украинские войска успешно защитили позиции на различных направлениях.
  • На разных направлениях фронта в российские оккупанты активно пытались штурмовать позиции украинских подразделений, но все атаки были отбиты.
  • Силы обороны эффективно контролируют ситуацию на фронте, успешно защищая позиции в Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском и других направлениях, не допуская продвижения врага.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 513700 (+1280) человек,

  • танков - 7806 (+12) ед,

  • боевых бронированных машин - 15036 (+16) ед,

  • артиллерийских систем - 13385 (+40) ед,

  • РСЗО / MLRS - 1092 (+0) ед,

  • средств ПВО - 830 (+3) ед,

  • самолетов - 357 (+0) ед,

  • вертолетов - 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10805 (+39),

  • крылатых ракет - 2270 (+2),

  • кораблей /катеров - 27 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 18297 (+69) ед,

  • специальной техники - 2223 (+12)

Что известно о ситуации на фронте

На вечер 5 июня на фронте произошло 99 боевых столкновений.

В течение суток противник наносил по территории Украины три ракетных удара с применением четырех ракет и 45 ударов авиацией с использованием 52 КАБ, задействовал 479 дронов-камикадзе. Вместе с тем, российские агрессоры произвели 2862 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза, при поддержке авиации по направлению Шебекино с территории Российской Федерации, пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Все вражеские атаки были безуспешны.

На Купянском направлении враг атаковал 14 раз наши позиции вблизи населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Стельмаховка и Новоегоровка. Подразделения Сил обороны отразили 11 наступательных действий противника.

В Лиманском направлении за день российские войска дважды безуспешно атаковали украинских защитников из районов Жиловки и Кременной.

На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток агрессор семь раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Калиновки, Клещиевки, Андреевки и Временного Яра. Четыре атаки отражены без успеха для противника.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 37 штурмовых действия. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районе Очеретино откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки.

На Кураховском направлении в это время суток произошло семь боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Водяное.

На Времивском направлении произошло шесть вражеских атак в районе Константиновки, Золотой Нивы, Урожайного и Старомайосского. Силы обороны отразили все штурмовые действия и контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении пять попыток противника приблизиться к нашим позициям вблизи Малой Токмачки, Роботиного, Новоданиловки и Малых Щербаков потерпели неудачу. Потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют намерений выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. Две попытки российских окупантов оттеснить наших защитников от Крынок потерпели неудачу.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ официально показали обновленный ЗРК "Оса" — видео
ЗРК "Оса"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские студии вместе с Минобороны и ГРУ создают фейковые видео о ВСУ — ЦПД
ЦПД
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?