Российские студии вместе с Минобороны и ГРУ создают фейковые видео о ВСУ — ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

Российские студии вместе с Минобороны и ГРУ создают фейковые видео о ВСУ — ЦПД

ЦПД
ВСУ
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Центр СНБО разоблачил источник фейковых видео об украинских военных. За этим стоят студии РФ, связанные с Минобороны и ГРУ.

Главные тезисы

  • Студии из России совместно с Минобороны и ГРУ производят фейковые видео о ВСУ для дезинформации
  • Пропаганда РФ использует фейковые видеосюжеты для увеличения воздействия на аудиторию и подрыва доверия к украинским военным
  • Источники фейковых видео о ВСУ связаны с российским Министерством обороны и Главным разведывательным управлением
  • Российские пропагандисты усовершенствуют фейковые сюжеты, включая видео о негативных действиях украинских военнослужащих
  • Представители Минобороны Украины призывают быть бдительными и критически оценивать подозрительные видео, целящиеся в дискредитацию ВСУ

Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных

Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео — из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением РФ.

К производству фейковых видео с якобы украинскими военными на передовой в окопах касательная студия «Крылья», которая связана с российским Минобороны. Также над такими видео работают подрядчики, касающиеся «Новороссия ТВ», а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ, — заявил Андрей Коваленко.

Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.

Кроме того, зафиксированы фейковые видеозаписи, дискредитирующие мобилизацию и работу ТЦК.

Как российские пропагандисты научились совершенствовать фейковые сюжеты для собственных ИПСО

Подчеркивается, что кремлевские пропагандисты специально создают видеосюжеты плохого качества для имитации реалистичности.

Раньше вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит — противник совершенствуется. Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин, — предупреждают в Сухопутных войсках.

За последнее время, как добавляется, в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение.

Подчеркиваем, что все настоящие ситуации, которые имеют место, тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке. Тем не менее, мы обязаны сообщать, когда высоким статусом военнослужащих ВСУ манипулирует враг. Призываем ответственно относиться к любым подозрительным видео, — отмечают представители Сухопутных сил.

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