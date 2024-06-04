Центр СНБО разоблачил источник фейковых видео об украинских военных. За этим стоят студии РФ, связанные с Минобороны и ГРУ.

Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных

Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео — из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением РФ.

К производству фейковых видео с якобы украинскими военными на передовой в окопах касательная студия «Крылья», которая связана с российским Минобороны. Также над такими видео работают подрядчики, касающиеся «Новороссия ТВ», а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ, — заявил Андрей Коваленко. Поделиться

Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.

Кроме того, зафиксированы фейковые видеозаписи, дискредитирующие мобилизацию и работу ТЦК.

Как российские пропагандисты научились совершенствовать фейковые сюжеты для собственных ИПСО

Подчеркивается, что кремлевские пропагандисты специально создают видеосюжеты плохого качества для имитации реалистичности.

Раньше вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит — противник совершенствуется. Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин, — предупреждают в Сухопутных войсках. Поделиться

За последнее время, как добавляется, в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение.