Центр СНБО разоблачил источник фейковых видео об украинских военных. За этим стоят студии РФ, связанные с Минобороны и ГРУ.
Главные тезисы
- Студии из России совместно с Минобороны и ГРУ производят фейковые видео о ВСУ для дезинформации
- Пропаганда РФ использует фейковые видеосюжеты для увеличения воздействия на аудиторию и подрыва доверия к украинским военным
- Источники фейковых видео о ВСУ связаны с российским Министерством обороны и Главным разведывательным управлением
- Российские пропагандисты усовершенствуют фейковые сюжеты, включая видео о негативных действиях украинских военнослужащих
- Представители Минобороны Украины призывают быть бдительными и критически оценивать подозрительные видео, целящиеся в дискредитацию ВСУ
Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных
Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео — из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением РФ.
Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.
Кроме того, зафиксированы фейковые видеозаписи, дискредитирующие мобилизацию и работу ТЦК.
Как российские пропагандисты научились совершенствовать фейковые сюжеты для собственных ИПСО
Подчеркивается, что кремлевские пропагандисты специально создают видеосюжеты плохого качества для имитации реалистичности.
За последнее время, как добавляется, в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение.
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