Telegram стал ключевым оружием Кремля для пропаганды против Украины — Bloomberg

Российский мессенджер Telegram стал ключевым оружием прокремлевских аккаунтов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в ЕС.
Как Россия использует Telegram для распространения враждебной пропаганды
Как отмечает издание, недавно сотрудники российской разведки использовали его для вербовки мелких преступников для диверсий в европейских столицах.
Это вызывает недовольство европейских чиновников, оказавших борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом накануне общеконтинентальных выборов в июне. Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в Интернете, они практически бессильны ограничить Telegram.
Типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на шквал онлайн-техник. К ним относятся публикации в социальных сетях, статьи государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие внешний вид законных веб-сайтов, а также анонимные комментарии к реальным.
Telegram функционирует как центральный узел в этой экосистеме, своеобразный мост, пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активные социальные сообщества с целью донести свою информацию до более широкой аудитории.
По словам Каллас, будь Telegram признан "очень большой онлайн-платформой" в соответствии с DSA, он был бы обязан принять меры против распространения дезинформации и ввести более жесткие протоколы модерации контента.
Согласно внутренней оценке ЕС, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, основными темами усилий России по дезинформации являются война против Украины, конфликт на Ближнем Востоке, иммиграция, изменение климата и предстоящие выборы в Европейский парламент.
По этим пяти темам количество сообщений из непроверенных источников на всех платформах к началу мая увеличилось более чем вдвое по сравнению с менее чем 20 тысячами сообщений в день в начале года.
Почему опасно использовать Telegram
Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.
Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.
Одним из примеров беззастенчивого слива личных данных мессенджером в ФСБ является история журналиста Игоря Бондаренко.
Мужчина пытался покинуть оккупированную часть Херсона, но его схватили.
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