Telegram стал ключевым оружием Кремля для пропаганды против Украины — Bloomberg

Российский мессенджер Telegram стал ключевым оружием прокремлевских аккаунтов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в ЕС.

Как Россия использует Telegram для распространения враждебной пропаганды

Как отмечает издание, недавно сотрудники российской разведки использовали его для вербовки мелких преступников для диверсий в европейских столицах.

Это вызывает недовольство европейских чиновников, оказавших борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом накануне общеконтинентальных выборов в июне. Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в Интернете, они практически бессильны ограничить Telegram.

Дезинформация распространяется в Telegram открыто и абсолютно бесконтрольно, заявила агентству Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Поделиться

Типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на шквал онлайн-техник. К ним относятся публикации в социальных сетях, статьи государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие внешний вид законных веб-сайтов, а также анонимные комментарии к реальным.

Telegram функционирует как центральный узел в этой экосистеме, своеобразный мост, пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активные социальные сообщества с целью донести свою информацию до более широкой аудитории.

Telegram популярен среди разных пророссийских субъектов, а также среди отдельных лиц, которые уже давно распространяют дезинформацию, поскольку модерация контента практически отсутствует, — сказал Даниэль Мило, бывший директор Центра противодействия гибридным угрозам при Министерстве внутренних дел Словакии. Поделиться

По словам Каллас, будь Telegram признан "очень большой онлайн-платформой" в соответствии с DSA, он был бы обязан принять меры против распространения дезинформации и ввести более жесткие протоколы модерации контента.

Согласно внутренней оценке ЕС, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, основными темами усилий России по дезинформации являются война против Украины, конфликт на Ближнем Востоке, иммиграция, изменение климата и предстоящие выборы в Европейский парламент.

По этим пяти темам количество сообщений из непроверенных источников на всех платформах к началу мая увеличилось более чем вдвое по сравнению с менее чем 20 тысячами сообщений в день в начале года.

Почему опасно использовать Telegram

Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.

Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.

Одним из примеров беззастенчивого слива личных данных мессенджером в ФСБ является история журналиста Игоря Бондаренко.