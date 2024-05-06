В ЕС появится надзорный орган для регулирования работы Telegram

Что известно об смотровом органе ЕС, который будет регулировать работу Telegram

По данным издания, BIPT будет следить за тем, как Telegram реагирует на распространение незаконного контента в мессенджере, например, на призывы к насилию или нелегальную продажу оружия. Если компания не будет реагировать на жалобы пользователей, регулятор сможет ее оштрафовать.

Как отметил Матиас Вермюлен из офиса по правам данных AWO, такой надзор будет непростой задачей.

Telegram — это платформа, которая меньше всего сотрудничает с правительствами, и по сравнению с другими приложениями здесь возможно многое, — объяснил Вермюлен. Поделиться

Отмечается, что в BIPT пока ожидают официального назначения в качестве регулятора.

Это должно произойти в течение нескольких дней с объявлением в Staatsblad, — сказал пресс-секретарь BIPT Джимми Смедтс. Поделиться

Как пишет издание, Бельгия получила надзор за Telegram благодаря Европейскому закону о цифровых услугах (DSA). Этот набор правил вступил в силу в феврале и имеет целью предоставить государствам-членам ЕС больший контроль над социальными сетями и другими онлайн-сервисами, в том числе путем контроля за тем, как они сами модерируют контент. Согласно этим правилам социальные медиа также должны быть представлены в Европе. Базирующийся в Дубае Telegram назначил бельгийскую компанию EDSR своим европейским представителем. Это дает юрисдикцию бельгийскому телекоммуникационному регулятору BIPT.

Блокировка украинских чат-ботов в Telegram

Вечером 28 апреля Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных: боты ГУР, СБУ и Минцифры, бот для отслеживания "шахедов", бот "Враг" и другие.

Ранее Дуров сообщил, что запретит применять боты, собирающие координаты для нанесения ударов или публикующие прямую личную информацию с призывами к насилию.

В ГУР отметили, что блокировка ботов "необоснована" и противоречит правилам и публичным заявлениям руководства Telegram.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин считает, что ФСБ заставило Павла Дурова заблокировать то, что связано с Украиной, потому что украинским властям, в том числе и из-за привлечения платформы Apple, удалось найти решение о блокировании российской пропаганды в мессенджере.