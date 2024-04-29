Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин прокомментировал блокирование Телеграммом украинских чат-ботов.
Юрчишин прокомментировал блокировку Телеграммом украинских чат-ботов
Юрчишин отметил, что сразу же после блокирования ряд реальных аккаунтов и еще больше ботов начали пытаться объяснить это критикой Телеграмму со стороны украинских властей об отсутствии сотрудничества с сетью в борьбе с российской пропагандой.
Он отметил, что украинским властям, в том числе и из-за привлечения платформы Apple, удалось найти решение о блокировании российской пропаганды в Телеграмме.
Блокировка чат-ботов в Телеграмме
Вечером 28 апреля Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных: боты ГУР, СБУ и Минцифры, бот для отслеживания "шахедов", бот "єВорог" и другие.
Ранее Дуров сообщил, что запретит применить боты, собирающие координаты для нанесения ударов или публикующие прямую личную информацию с призывами к насилию.
В ГУР отметили, что блокировка ботов "необоснована" и противоречит правилам и публичным заявлениям руководства Telegram.
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