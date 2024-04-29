Юрчишин прокомментировал блокировку Телеграммом украинских чат-ботов

Юрчишин отметил, что сразу же после блокирования ряд реальных аккаунтов и еще больше ботов начали пытаться объяснить это критикой Телеграмму со стороны украинских властей об отсутствии сотрудничества с сетью в борьбе с российской пропагандой.

Удивительный пример стокгольмского синдрома. Что-то вроде объяснения ввода российских войск потребностью защиты русскоязычных. Ярослав Юрчишин Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова

Он отметил, что украинским властям, в том числе и из-за привлечения платформы Apple, удалось найти решение о блокировании российской пропаганды в Телеграмме.

Конечно, это не понравилось ФСБ, и они нагнули Дурова заблокировать то, что связано с Украиной. Прежде всего с военными действиями. Логично ожидая, что часть общества воспримет это не как атаку со стороны российских спецслужб, а по принципу "не стоило критиковать". Очень легко просчитывается, — написал Юрчишин. Поделиться

Блокировка чат-ботов в Телеграмме

Вечером 28 апреля Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных: боты ГУР, СБУ и Минцифры, бот для отслеживания "шахедов", бот "єВорог" и другие.

Ранее Дуров сообщил, что запретит применить боты, собирающие координаты для нанесения ударов или публикующие прямую личную информацию с призывами к насилию.

В ГУР отметили, что блокировка ботов "необоснована" и противоречит правилам и публичным заявлениям руководства Telegram.