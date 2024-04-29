У Раді спростували заяви про те, що Telegram заблокував чат-боти ГУР та СБУ через критику з боку української влади

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував блокування Телеграмом українських чат-ботів.
Юрчишин прокоментував блокування Телеграмом українських чат-ботів
Юрчишин зазначив, що одразу ж після блокування, низка реальних акаунтів і ще більше ботів почали намагатися пояснити це критикою Телеграму з боку української влади щодо відсутності співпраці з мережею у боротьбі з російською пропагандою.
Він зазначив, що українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в Телеграмі.
Блокування чат-ботів в Телеграмі
Ввечері 28 квітня Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних: боти ГУР, СБУ й Мінцифри, бот для відстеження “шахедів”, бот “єВорог” та інші.
Раніше Дуров повідомив, що заборонить застосувати боти, які збирають координати для нанесення ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства.
У ГУР зазначили, що блокування ботів “необґрунтоване” та суперечить правилам та публічним заявам керівництва Telegram.
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