ГУР відреагувало на блокування Telegram низки офіційних чат-ботів України
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР відреагувало на блокування Telegram низки офіційних чат-ботів України

ГУР
гур

Telegram заблокував чат-бот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про рух окупантів.

Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України

Як повідомили в ГУР, станом на 0:43 29 квітня недоступні боти ГУР та Служби безпеки, а ще бот Мінцифри «єВорог». З їхньою допомогою можна було повідомити про рух російської техніки.

У розвідці зазначають, що блокування ботів “необґрунтоване” та суперечить правилам та публічним заявам керівництва Telegram.

Незважаючи на блокування нашого бота — ваші персональні дані в безпеці! Утім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних, — наголосили в ГУР.

Роботу бота розвідки вже відновлюють на інших платформах. Інші установи з заблокованими ботами поки ситуацію не коментували.

За яких умов в Україні заблокують Telegram

Голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин на початку квітня розповідав, що для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію — рішення РНБО щодо санкцій, наприклад.

А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір.

Депутат зазначив, що "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ".

Водночас Юрчишин сказав, що раніше Telegram взагалі ігнорував звернення української влади, а тепер “ми виходимо на людей”.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов говорив, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Telegram несе загрозу безпеці України. ГУР шукає вирішення проблеми
Телеграм
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
За яких умов в Україні заблокують Telegram та TikTok — відповідь голови комітету Ради
Telegram
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Telegram заблокував низку українських ботів для передачі даних Силам оборони
Telegram

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?