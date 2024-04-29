ГУР відреагувало на блокування Telegram низки офіційних чат-ботів України

Telegram заблокував чат-бот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про рух окупантів.
Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України
Як повідомили в ГУР, станом на 0:43 29 квітня недоступні боти ГУР та Служби безпеки, а ще бот Мінцифри «єВорог». З їхньою допомогою можна було повідомити про рух російської техніки.
У розвідці зазначають, що блокування ботів “необґрунтоване” та суперечить правилам та публічним заявам керівництва Telegram.
Роботу бота розвідки вже відновлюють на інших платформах. Інші установи з заблокованими ботами поки ситуацію не коментували.
За яких умов в Україні заблокують Telegram
Голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин на початку квітня розповідав, що для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію — рішення РНБО щодо санкцій, наприклад.
Депутат зазначив, що "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ".
Водночас Юрчишин сказав, що раніше Telegram взагалі ігнорував звернення української влади, а тепер “ми виходимо на людей”.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов говорив, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України.
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