ГУР відреагувало на блокування Telegram низки офіційних чат-ботів України

Telegram заблокував чат-бот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про рух окупантів.

Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України

Як повідомили в ГУР, станом на 0:43 29 квітня недоступні боти ГУР та Служби безпеки, а ще бот Мінцифри «єВорог». З їхньою допомогою можна було повідомити про рух російської техніки.

У розвідці зазначають, що блокування ботів “необґрунтоване” та суперечить правилам та публічним заявам керівництва Telegram.

Незважаючи на блокування нашого бота — ваші персональні дані в безпеці! Утім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних, — наголосили в ГУР. Поширити

Роботу бота розвідки вже відновлюють на інших платформах. Інші установи з заблокованими ботами поки ситуацію не коментували.

За яких умов в Україні заблокують Telegram

Голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин на початку квітня розповідав, що для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію — рішення РНБО щодо санкцій, наприклад.

А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір. Поширити

Депутат зазначив, що "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ".

Водночас Юрчишин сказав, що раніше Telegram взагалі ігнорував звернення української влади, а тепер “ми виходимо на людей”.