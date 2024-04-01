За яких умов в Україні заблокують Telegram та TikTok — відповідь голови комітету Ради

Telegram в Україні можуть заблокувати за рішенням РНБО, якщо станеться критична ситуація з витоком інформації.
Блокування Telegram можливе у критичній ситуації
Голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин розповів, за якої умови можуть заблокувати Telegram.
Депутат зазначив, що "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ".
Водночас Юрчишин сказав, що раніше Telegram взагалі ігнорував звернення української влади, а тепер “ми виходимо на людей”.
Він додав, що Telegram розглядає запит СБУ про щонайменше 26 телеграм-каналів.
Ситуація з TikTok
Щодо наміру блокування TikTok у США, Юрчишин каже, що в України є підстава для санкцій — якщо такі санкції введені в країні -партнерів.
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