За яких умов в Україні заблокують Telegram та TikTok — відповідь голови комітету Ради

Telegram в Україні можуть заблокувати за рішенням РНБО, якщо станеться критична ситуація з витоком інформації.

Блокування Telegram можливе у критичній ситуації

Голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин розповів, за якої умови можуть заблокувати Telegram.

Для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію — рішення РНБО щодо санкцій, наприклад. А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір. Ярослав Юрчишин Голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради

Депутат зазначив, що "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ".

Водночас Юрчишин сказав, що раніше Telegram взагалі ігнорував звернення української влади, а тепер “ми виходимо на людей”.

Він додав, що Telegram розглядає запит СБУ про щонайменше 26 телеграм-каналів.

"Легітимний", "Резидент"… Вони всі достатньо публічні. Насправді СБУ моніторить все, що може трактуватись як виправдовування російської агресії — це і анонімні канали, і персоніфіковані. Але по цим 26 каналам вже є чіткі аргументи. Поширити

Ситуація з TikTok

Щодо наміру блокування TikTok у США, Юрчишин каже, що в України є підстава для санкцій — якщо такі санкції введені в країні -партнерів.