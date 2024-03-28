У СБУ заявили про співпрацю Telegram з Роскомнаглядом та ФСБ
Категорія
Україна
Дата публікації

У СБУ заявили про співпрацю Telegram з Роскомнаглядом та ФСБ

Телеграм
Джерело:  Центр стратегічних комунікацій

Месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів.

Telegram “виконує замовлення” Роскомнагляду і ФСБ

Месенджер Telegram не може надати українським користувачам надійності і безпеки.

Про це заявив представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко.

Мельниченко зазначив, що Служба безпеки відстежує, де знаходяться сервери Telegram і є ймовірність, що вони — на території Росії. Власник та розробники месенджера є громадянами РФ.

Ми бачимо чітку співпрацю Telegram з Роскомнаглядом та ФСБ. Коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території Росії, Telegram виконує ці вказівки моментально.

При цьому, за його словами, Україні лише іноді вдається заблокувати канали, спрямовані на деструктивну діяльність. Це пов'язано з тим, що Telegram не прислухається до прохань нашої країни так, як до прохань РФ.

Telegram несе небезпеку: що відомо

Останнім часом в Україні дедалі частіше говорять про обмеження діяльності Telegram-каналів.

Зокрема, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.

При цьому начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, щоTelegram є проблемою з погляду нацбезпеки . Але, як додав він, месенджер можна використати на користь України.

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