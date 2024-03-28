В СБУ заявили о сотрудничестве Telegram с Роскомнадзором и ФСБ

Мессенджер Telegram сотрудничает с российской Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором. В частности, он выполняет просьбы россиян по блокированию некоторых каналов.

Telegram "выполняет заказы" Роскомнадзора и ФСБ

Мессенджер Telegram не может предоставить украинским пользователям надежность и безопасность.

Об этом заявил представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко.

Мельниченко отметил, что Служба безопасности отслеживает, где находятся серверы Telegram и есть вероятность, что они находятся на территории России. Собственник и разработчики мессенджера являются гражданами РФ.

Мы видим четкое сотрудничество Telegram с Роскомнадзором и ФСБ. Когда требуется заблокировать ФСБ любой канал на территории России, Telegram выполняет эти указания моментально.

При этом, по его словам, Украине лишь иногда удается блокировать каналы, направленные на деструктивную деятельность. Это связано с тем, что Telegram не прислушивается к просьбам нашей страны так же, как к просьбам РФ.

Telegram несет опасность: что известно

В последнее время в Украине все чаще говорят об ограничении деятельности Telegram-каналов.

В частности, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов. Поделиться

При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Telegram является проблемой с точки зрения нацбезопасности. Но, как добавил он, мессенджер можно использовать в пользу Украины.