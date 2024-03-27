По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, соцсеть Telegram представляет проблему для нацбезопасности, однако ее тоже можно использовать в пользу Украины.
Как Telegram можно использовать в пользу Украины
Глава ГУР отметил, что посредством соцсети Telegram можно оказывать влияние на жителей оккупированных Россией территорий Украины.
При этом глава ГУР также обратил внимание на риски, которые несет использование мессенджера.
Что известно о позиции Украины по Telegram
Председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отметил, что госслужащим и представителям органов местной власти могут запретить пользоваться мессенджером Telegram в случае его признания непрозрачной сетью.
Юрчишин подчеркнул, что в настоящее время остается неизвестным, где хранятся активы Telegram.
По запросу Нацсовета по радиовещанию и телевидению мессенджер должен показать свою систему собственности.
Он отметил, что результатом этого станет запрет государственным чиновникам пользоваться мессенджером.
Он добавил, что рядовые украинцы смогут и дальше использовать мессенджер по собственному усмотрению.
Юрчишин заверил, что проект закона о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация не имеет нормы по блокированию соцсетей.
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