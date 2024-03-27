Стоит ли запрещать Telegram в Украине — объяснение Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Стоит ли запрещать Telegram в Украине — объяснение Буданова

Telegram
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Источник:  SPRAVDI

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, соцсеть Telegram представляет проблему для нацбезопасности, однако ее тоже можно использовать в пользу Украины.

Как Telegram можно использовать в пользу Украины

Глава ГУР отметил, что посредством соцсети Telegram можно оказывать влияние на жителей оккупированных Россией территорий Украины.

Самое интересное — это Telegram, все его читают. Он во многом оказывает разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более или менее работает, — объясняет Буданов.

При этом глава ГУР также обратил внимание на риски, которые несет использование мессенджера.

Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно проблема. Это нужно понимать. К тому же я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть, у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему вздумается, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немного иначе называется, — отметил Буданов.

Что известно о позиции Украины по Telegram

Председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отметил, что госслужащим и представителям органов местной власти могут запретить пользоваться мессенджером Telegram в случае его признания непрозрачной сетью.

Юрчишин подчеркнул, что в настоящее время остается неизвестным, где хранятся активы Telegram.

По запросу Нацсовета по радиовещанию и телевидению мессенджер должен показать свою систему собственности.

Если она прозрачна и там нет ФСБшных хвостов и китайских спецслужб, если она не покажет систему собственности, то получит статус системы с непрозрачной системой собственности, — пояснил нардеп.

Он отметил, что результатом этого станет запрет государственным чиновникам пользоваться мессенджером.

То есть, там не может быть аккаунтов государственных органов, представителей органов самоуправления или национальных представителей власти, — подчеркнул Юрчишин.

Он добавил, что рядовые украинцы смогут и дальше использовать мессенджер по собственному усмотрению.

Поэтому для пользователей соцсети, даже если после принятия закона Телеграммы будут признаны непрозрачной сетью, ничего не изменится. Кроме того, чтобы там не будет условно говоря аккаунта ГУР, успокоил нардеп.

Юрчишин заверил, что проект закона о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация не имеет нормы по блокированию соцсетей.

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