В Раде предлагают ввести запрет на использование Telegram в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В Раде предлагают ввести запрет на использование Telegram в Украине

Верховная Рада Украины
Telegram
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Представители парламентского комитета по свободе слова предлагают запретить использование сети Telegram в Украине из-за риска угрозы нацбезопасности.

Что известно о возможном запрете Telegram в Украине

Отмечается, что предложение о запрете пользования мессенджером Telegram на территории Украины было внесено во время круглого стола "Журналистские стандарты и профессиональная этика в условиях войны".

По словам руководителя комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина, идеей этого заседания было услышать о болезненных аспектах, связанных с работой журналистов в условиях войны, и этических вызовах, которые ставит такое чрезвычайное положение.

По убеждению участников круглого стола, необходимо искать пути для запрета Telegram в Украине.

Важно перенимать европейские практики, чтобы нас потом не травили за «препятствование свободе слова». Давайте активно продвигать европейские практики борьбы с недружественными технологическими платформами, – отметил председатель правления общественной организации "Интерньюз-Украина" Константин Квурт "Судебно-юридическая газета".

Участие в круглом столе принимали заместитель министра по вопросам европейской интеграции Тарас Шевченко, председатель комиссии по журналистской этике Андрей Куликов, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Александр Бурмагин и другие.

Можно ли заблокировать Telegram в Украине

Руководитель ЦПИ при СНБО подчеркнул, что запретить или заблокировать телеграммы в Украине невозможно и сейчас этот вопрос не стоит слишком остро.

По его словам, нужно разделять медиа в телеграмме, которые читают люди, а также общение в телеграмме между собой.

Читать медиа и пользоваться мессенджером в общении и пересылать чувствительные документы – это разные вещи. И на это нужно обращать внимание, - подчеркнул Андрей Коваленко.

По его словам, украинские медиа вытеснили в Telegram пророссийские ресурсы украинского информационного пространства.

В то же время он подчеркнул, что просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО.

Кроме этого, он высказался по поводу общения в этом мессенджере. Он подчеркнул, что нужно соблюдать определенные правила. По его словам, это отдельный разговор о безопасности, поэтому нужно разделять эти понятия.

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