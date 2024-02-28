У Раді пропонують ввести заборону на користування Telegram в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У Раді пропонують ввести заборону на користування Telegram в Україні

Верховна Рада України
Telegram

Представники парламентського комітету з питань свободи слова пропонують заборонити використання мережі Telegram в Україні через ризики загрози нацбезпеці. 

Що відомо про ймовірну заборону Telegram в Україні

Зазначається, що пропозицію щодо заборони користування месенджером Telegram на території України внесли під час круглого столу "Журналістські стандарти та професійна етика в умовах війни".

За словами керівника комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, ідеєю цього засідання було почути про болючі аспекти, пов’язані з роботою журналістів в умовах війни, та етичні виклики, що ставить такий надзвичайний стан.

На переконання учасників круглого столу, наразі необхідно шукати шляхи для заборони Telegram в Україні.

Важливо переймати європейські практики, щоб нас потім не цькували за «перешкоджання свободи слова». Давайте активно просувати європейські практики боротьби з недружніми технологічними платформами, - зазначив голова правління громадської організації "Інтерньюз-Україна" Костянтин Квурт "Судово-юридична газета".

Участь у круглому столі брали заступник міністра з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко, голова комісії з питань журналістської етики Андрій Куликов, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олександр Бурмагін та інші.

Чи можливо заблокувати Telegram в Україні

Керівник ЦПД при РНБО наголосив, що заборонити чи заблокувати телеграм в Україні неможливо і наразі це питання не стоїть дуже гостро.

За його словами, треба розділяти медіа в телеграмі, які люди читають, а також спілкування в телеграмі між собою.

Читати медіа і користуватися месенджером в спілкуванні та пересилати чутливі документи – це різні речі. І на це треба звертати увагу, - підкреслив Андрій Коваленко.

За його словами, українські медіа витіснили в Telegram проросійські ресурси з українського інформаційного простору.

Водночас він наголосив, що просто потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО.

Крім цього, він висловився щодо спілкування в цьому месенджері. Він наголосив, що потрібно дотримуватися певних правил. За його словами, це окрема розмова про безпеку, тому потрібно розділяти ці поняття.

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