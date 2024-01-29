У ЦРУ заборонено користуватися Telegram

Bloomberg з посиланням на власні джерела пише, що у ЦРУ аналітикам, які займаються Росією, заборонено використовувати свої настільні комп’ютери для доступу до Telegram, яка популярна серед російських військових блогерів.

За словами анонімних людей, знайомих із ситуацією, аналітикам також заборонено брати з собою особисті пристрої на робоче місце, що змушує їх залишати приміщення ЦРУ, коли вони хочуть отримати доступ до програми.

Раніше шпигунство полягало в секретах. Все частіше мова йде про те, що ховається на видноті. Приголомшлива кількість даних, від дописів у Facebook і кліпів на YouTube до пінгів про місцезнаходження з мобільних телефонів і автомобільних додатків, зберігається у відкритому Інтернеті, доступному кожному, хто шукає, — пише Bloomberg. Поширити

Водночас ЦРУ має в Telegram офіційний канал для вербування росіян.

Що не так з месенджером Telegram

На думку CEO комунікаційного агентства PlusOne Максима Саваневського, щоб мати можливість нормально користуватись Телеграмом, більшість користувачів дають доступ до своїх контактів.

Якщо ви не дасте такого доступу, нормально користуватись Телеграмом для особистої переписки практично не можливо. Передаючи доступ до контактів ви передаєте всі дані контактів, які у вас вказані — ім’я, телефон, імейл, можливо адреса чи навіть якісь коментарі про цю людину (сам Телеграм стверджує, що зберігає на своїх серверах лише імена та телефони з вашої контактної книги, але цього теж достатньо). Поширити

Саваневський звертає увагу на те, що це дає дуже багато інформацію про людину: сферу, в якій вона працює, місто проживання, якими сервісами користується та навіть, можливо, який спосіб життя веде.

Найцікавішим є те, що навіть якщо телефон людини не відомий Телеграму і ця людина ніколи не користувалась цим месенджером, через записні книги інших людей можна ідентифікувати таку людину.