Аналітикам Центрального розвідувального управління США заборонили користуватися мессенджером Telegram на робочому місці.
У ЦРУ заборонено користуватися Telegram
Bloomberg з посиланням на власні джерела пише, що у ЦРУ аналітикам, які займаються Росією, заборонено використовувати свої настільні комп’ютери для доступу до Telegram, яка популярна серед російських військових блогерів.
За словами анонімних людей, знайомих із ситуацією, аналітикам також заборонено брати з собою особисті пристрої на робоче місце, що змушує їх залишати приміщення ЦРУ, коли вони хочуть отримати доступ до програми.
Водночас ЦРУ має в Telegram офіційний канал для вербування росіян.
Що не так з месенджером Telegram
На думку CEO комунікаційного агентства PlusOne Максима Саваневського, щоб мати можливість нормально користуватись Телеграмом, більшість користувачів дають доступ до своїх контактів.
Саваневський звертає увагу на те, що це дає дуже багато інформацію про людину: сферу, в якій вона працює, місто проживання, якими сервісами користується та навіть, можливо, який спосіб життя веде.
Найцікавішим є те, що навіть якщо телефон людини не відомий Телеграму і ця людина ніколи не користувалась цим месенджером, через записні книги інших людей можна ідентифікувати таку людину.
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