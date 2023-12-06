Kremlingram. В Україні стартував проєкт дослідження зв'язків Кремля та Telegram
Категорія
Україна
Дата публікації

Kremlingram. В Україні стартував проєкт дослідження зв'язків Кремля та Telegram

Kremlingram
Джерело:  Kremlingram

Ярослав Ажнюк оголосив про започаткування нового етапу дослідження зв'язків російських спецслужб та Telegram – запуск сайту kremlingram . org.

Kremlingram розкриє зв’язок Кремля та Telegram

5 грудня в Україні запущено kremlingram . org та оголошено про пошук керівника проєкту.

Про це повідомив у Facebook Ярослав Ажнюк – український підприємець, засновник, генеральний директор компанії «Petcube», партнер і співзасновник фінансової компанії fuelfinance.

Це початок наступного етапу дослідження зв’язків Телеграму з Кремлем. Сайт має українську і англійську версії, і, наразі містить ключові тези та статті за темою безпеки Телеграму та його зв’язків з Росією, – повідомив Ажнюк

Kremlingram . org – хороша стартова точка, щоб почати вивчення того, як Телеграм маніпулює, займається неправдивою рекламою і відвертою брехнею, впливає на медіа та суспільства по всьому світу, співпрацює з російською владою і, досі виходить сухим із води. При цьому залишається найбільшою медійною і комунікаційною платформою в Україні.

Також Ярослав Ажнюк повідомив, що kremlingram . org шукає керівника проєкту, людину яка очолить подальші дослідження і координуватиме співпрацю українських та міжнародних дослідників, медіа, законодавців та добродіїв, що діляться з нами невідомими раніше даними.

Якщо вас глибоко цікавить ця тематика, ви вільно спілкуєтесь українською та англійською, чудово пишете, маєте досвід управління спільнотами і волонтерськими командами та досвід роботи з ґрантами – ви ідеальний кандидат чи кандидатка. На сайті вказано як податися на вакансію.

У демократичних суспільствах медіа – це поле бою. Для України в центрі уваги має бути Телеграм. Бо немає сенсу в обмеженнях воєнного часу у форматі телемарафону, коли вдвічі більше українців отримують інформацію через повністю немодероване звалище телеграму, інфраструктура якого, імовірно, підконтрольна російській владі, додав Ажнюк.

І закликав українців позбутися Кремлєграму.

Новий тренд в українців

Наразі багато лідерів суспільних думок відмовляються від користування Telegram через “вуха Росії”, що стирчать з багатьох каналів і сторінок застосунку.

Так. Сергій Фащук вирішив з сьогоднішнього дня перестати користуватися Telegram, так само, як раніше видалив назавжди “кацапський ВКонтакте”.

Коментатори його посту підтримують рішення Сергія і питають порад, як краще “розпрощатися” з залежністю від Telegram.

Прощання з Telegram
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