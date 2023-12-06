Kremlingram. В Україні стартував проєкт дослідження зв'язків Кремля та Telegram

Ярослав Ажнюк оголосив про започаткування нового етапу дослідження зв'язків російських спецслужб та Telegram – запуск сайту kremlingram . org.
Kremlingram розкриє зв’язок Кремля та Telegram
5 грудня в Україні запущено kremlingram . org та оголошено про пошук керівника проєкту.
Про це повідомив у Facebook Ярослав Ажнюк – український підприємець, засновник, генеральний директор компанії «Petcube», партнер і співзасновник фінансової компанії fuelfinance.
Kremlingram . org – хороша стартова точка, щоб почати вивчення того, як Телеграм маніпулює, займається неправдивою рекламою і відвертою брехнею, впливає на медіа та суспільства по всьому світу, співпрацює з російською владою і, досі виходить сухим із води. При цьому залишається найбільшою медійною і комунікаційною платформою в Україні.
Також Ярослав Ажнюк повідомив, що kremlingram . org шукає керівника проєкту, людину яка очолить подальші дослідження і координуватиме співпрацю українських та міжнародних дослідників, медіа, законодавців та добродіїв, що діляться з нами невідомими раніше даними.
У демократичних суспільствах медіа – це поле бою. Для України в центрі уваги має бути Телеграм. Бо немає сенсу в обмеженнях воєнного часу у форматі телемарафону, коли вдвічі більше українців отримують інформацію через повністю немодероване звалище телеграму, інфраструктура якого, імовірно, підконтрольна російській владі, додав Ажнюк.
І закликав українців позбутися Кремлєграму.
Новий тренд в українців
Наразі багато лідерів суспільних думок відмовляються від користування Telegram через “вуха Росії”, що стирчать з багатьох каналів і сторінок застосунку.
Так. Сергій Фащук вирішив з сьогоднішнього дня перестати користуватися Telegram, так само, як раніше видалив назавжди “кацапський ВКонтакте”.
Коментатори його посту підтримують рішення Сергія і питають порад, як краще “розпрощатися” з залежністю від Telegram.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-