Kremlingram. В Украине стартовал проект исследования связей Кремля и Telegram

Ярослав Ажнюк объявил о начале нового этапа исследования связей российских спецслужб и Telegram – запуске сайта kremlingram. org.
Kremlingram раскроет связь Кремля и Telegram
5 декабря в Украине запущен сайт kremlingram. org, ведутся поиски руководителя проекта.
Об этом сообщил в Facebook Ярослав Ажнюк – украинский предприниматель, основатель, генеральный директор компании Petcube, партнер и соучредитель финансовой компании fuelfinance.
Kremlingram . org – хорошая стартовая точка, чтобы начать изучение того, как Телеграмм манипулирует, занимается ложной рекламой и откровенной ложью, влияет на медиа и общества по всему миру, сотрудничает с российскими властями и до сих пор выходит сухим из воды. При этом остается самой медийной и коммуникационной платформой в Украине.
Также Ярослав Ажнюк сообщил, что kremlingram. org ищет руководителя проекта, человека, который возглавит дальнейшие исследования и будет координировать сотрудничество украинских и международных исследователей, медиа, законодателей и господ, которые делятся с нами неизвестными ранее данными.
В демократических обществах медиа – это поле сражения. Для Украины в центре внимания должен быть Телеграм. Потому что нет смысла в ограничениях военного времени в формате телемарафона, когда вдвое больше украинцев получают информацию из-за полностью немодерированной свалки Телеграма, инфраструктура которого, вероятно, подконтрольна российским властям, добавил Ажнюк.
И призвал украинцев избавиться от Кремлеграма.
Новый тренд у украинцев
Сейчас многие лидеры общественных мнений отказываются от пользования Telegram из-за торчащих из многих каналов и страниц приложения «уши России».
Да. Сергей Фащук решил с сегодняшнего дня перестать пользоваться Telegram, так же, как раньше удалил навсегда "кацапский ВКонтакте".
Комментаторы его поста поддерживают решение Сергея и спрашивают советов, как лучше расстаться с зависимостью от Telegram.
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