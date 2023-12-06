Kremlingram. В Украине стартовал проект исследования связей Кремля и Telegram

Kremlingram раскроет связь Кремля и Telegram

5 декабря в Украине запущен сайт kremlingram. org, ведутся поиски руководителя проекта.

Об этом сообщил в Facebook Ярослав Ажнюк – украинский предприниматель, основатель, генеральный директор компании Petcube, партнер и соучредитель финансовой компании fuelfinance.

Это начало следующего этапа исследования связей Телеграма с Кремлем. Сайт имеет украинскую и английскую версии, и теперь содержит ключевые тезисы и статьи по теме безопасности Телеграма и его связей с Россией, – сообщил Ажнюк Поделиться

Kremlingram . org – хорошая стартовая точка, чтобы начать изучение того, как Телеграмм манипулирует, занимается ложной рекламой и откровенной ложью, влияет на медиа и общества по всему миру, сотрудничает с российскими властями и до сих пор выходит сухим из воды. При этом остается самой медийной и коммуникационной платформой в Украине.

Также Ярослав Ажнюк сообщил, что kremlingram. org ищет руководителя проекта, человека, который возглавит дальнейшие исследования и будет координировать сотрудничество украинских и международных исследователей, медиа, законодателей и господ, которые делятся с нами неизвестными ранее данными.

Если вас глубоко интересует эта тематика, вы свободно общаетесь на украинском и английском, прекрасно пишете, у вас есть опыт управления сообществами и волонтерскими командами и опыт работы с грантами – вы идеальный кандидат или кандидатка. На сайте указано, как отправиться на вакансию. Поделиться

В демократических обществах медиа – это поле сражения. Для Украины в центре внимания должен быть Телеграм. Потому что нет смысла в ограничениях военного времени в формате телемарафона, когда вдвое больше украинцев получают информацию из-за полностью немодерированной свалки Телеграма, инфраструктура которого, вероятно, подконтрольна российским властям, добавил Ажнюк.

И призвал украинцев избавиться от Кремлеграма.

Новый тренд у украинцев

Сейчас многие лидеры общественных мнений отказываются от пользования Telegram из-за торчащих из многих каналов и страниц приложения «уши России».

Да. Сергей Фащук решил с сегодняшнего дня перестать пользоваться Telegram, так же, как раньше удалил навсегда "кацапский ВКонтакте".

Комментаторы его поста поддерживают решение Сергея и спрашивают советов, как лучше расстаться с зависимостью от Telegram.