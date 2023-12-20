Росіяни планують просувати пропагандистські наративи через мережу Telegram-каналів, замаскованих під українські, зокрема українською мовою.

Як РФ поширює пропаганду в Telegram

Центр протидії дезінформації зазначає, що російський план передбачає створення каналів під українські регіони або військові бригади зі зворотним зв'язком.

Таким чином окупанти намагається збирати інформацію від самих українців.

За даними ЦПД, на першому етапі такі канали набирають аудиторію поширюючи розважальний та інформаційний контент. Далі завуальовано просувають свої наративи:

Захід більше не допомагатиме Україні

В Україні розкол між політичним і військовим керівництвом

Корумпована верхівка України розкрадає все

Треба уникати мобілізації. Бути дезертиром – це розумно

Україна приречена на поразку у війні тощо

Крім цього такі канали поширюють діпфейки для дискредитації політичного та військового керівництва України.

Чим небезпечний Telegram

Месенджер Telegram не захищає персональні дані користувачів та зберігає навіть видалені повідомлення. Журналісти online.ua спробували з’ясувати, чи може особиста інформація українців потрапити до ФСБ.

Як відомо, пік популярності Telegram в Україні припав на початок повномасштабного вторгнення.

Понад 63% українців почали читати телеграм-канали для отримання новин саме після 24 лютого. Раніше цей показник становив менше 36%.