Чи є безпечним Телеграм. Федоров перелічив найбезпечніші месенджери для українців

Найбезпечнішим месенджером в Україні є Signal. Далі в рейтингу - WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.

Якими месенджерами безпечно користуватися

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначає, щоу країнці не повинні в жодному разі використовувати російські соцмережі.

З точки зору шифрування, передачі інформації, Signal є, напевно, топовим. Багато робить в напрямку безпеки WhatsApp, Trema і Telegram, про який ми з вами говорили. В такому порядку, як я назвав. Ще Facebook Messenger, перед Telegram. Поширити

Федоров зазначає, що цей рейтинг - його особиста думка, а не результат технічного аудиту.

За його словами, щоб бути на 99% певним, що все буде добре з вашою інформацією, треба виконувати такі правила:

Режим локдауну на вашому смартфоні,

Двофакторна авторизація,

Сімкарта на контракті,

Хмарний пароль,

Не відкривайте лінки від невідомих вам людей.

Чи будуть блокувати Телеграм

Щодо Телеграму, то Федоров не дуже вірить, що на технічному рівні його можна заблокувати, і в України немає конкретних причин цього робити, оскільки РФ розповсюджує пропаганду на всіх напрямках, серед них і світові медіа.

Це не ми приймаємо рішення про блокування, є у нас регулятор, який цим займається. Але я не бачу як це можна зробити технічно і не думаю, що буде позитивна реакція від суспільства на цю дію, по-третє, я не розумію до кінця, яка ціль у цього. Поширити

Міністр не володіє інформацією, що Telegram в тій чи іншій мірі, повністю або частково, є підконтрольним російським спецслужбам.