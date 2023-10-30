Чи є безпечним Телеграм. Федоров перелічив найбезпечніші месенджери для українців
Категорія
Технології
Дата публікації

Чи є безпечним Телеграм. Федоров перелічив найбезпечніші месенджери для українців

Месенджери
Джерело:  РБК

Найбезпечнішим месенджером в Україні є Signal. Далі в рейтингу - WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.

Якими месенджерами безпечно користуватися

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначає, щоу країнці не повинні в жодному разі використовувати російські соцмережі. 

З точки зору шифрування, передачі інформації, Signal є, напевно, топовим. Багато робить в напрямку безпеки WhatsApp, Trema і Telegram, про який ми з вами говорили. В такому порядку, як я назвав. Ще Facebook Messenger, перед Telegram.

Федоров зазначає, що цей рейтинг - його особиста думка, а не результат технічного аудиту.

За його словами, щоб бути на 99% певним, що все буде добре з вашою інформацією, треба виконувати такі правила:

  • Режим локдауну на вашому смартфоні,

  • Двофакторна авторизація,

  • Сімкарта на контракті,

  • Хмарний пароль,

  • Не відкривайте лінки від невідомих вам людей.

Чи будуть блокувати Телеграм

Щодо Телеграму, то Федоров не дуже вірить, що на технічному рівні його можна заблокувати, і в України немає конкретних причин цього робити, оскільки РФ розповсюджує пропаганду на всіх напрямках, серед них і світові медіа.

Це не ми приймаємо рішення про блокування, є у нас регулятор, який цим займається. Але я не бачу як це можна зробити технічно і не думаю, що буде позитивна реакція від суспільства на цю дію, по-третє, я не розумію до кінця, яка ціль у цього.

Міністр не володіє інформацією, що Telegram в тій чи іншій мірі, повністю або частково, є підконтрольним російським спецслужбам.

Але з точки зору державної безпеки, це також питання до розвідки, до Ради національної безпеки. Я особисто, моя особиста думка – я не бачу якихось причин робити якісь дії, пов'язані з блокуванням.

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