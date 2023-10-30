Безопасный ли Телеграмм. Федоров перечислил самые безопасные мессенджеры для украинцев
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Безопасный ли Телеграмм. Федоров перечислил самые безопасные мессенджеры для украинцев

Мессенджеры
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Источник:  РБК

Самым безопасным мессенджером в Украине является Signal. Далее в рейтинге – WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

Какими мессенджерами безопасно пользоваться

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отмечает, что в Украине не должны ни в коем случае использовать российские соцсети.

С точки зрения шифрования, передачи информации, Signal является, наверное, топовым. Многое делает в направлении безопасности WhatsApp, Trema и Telegram, о котором мы с вами говорили. В таком же порядке, как я назвал. Еще Facebook Messenger, перед Telegram.

Федоров отмечает, что этот рейтинг – его личное мнение, а не результат технического аудита.

По его словам, чтобы быть на 99% уверенным, что все будет хорошо с вашей информацией, нужно выполнять следующие правила:

  • Режим локдауна на вашем смартфоне,

  • Двухфакторная авторизация,

  • Симкарта на контракте,

  • Облачный пароль,

  • Не открывайте ссылки от неизвестных вам людей.

Будут ли блокировать Телеграмм

Что касается Телеграмма, то Федоров не очень верит, что технически его можно заблокировать, и у Украины нет конкретных причин этого делать, поскольку РФ распространяет пропаганду по всем направлениям, среди них и мировые медиа.

Это не мы принимаем решение о блокировке, есть у нас регулятор, занимающийся этим. Но я не вижу, как это можно сделать технически и не думаю, что будет положительная реакция от общества на это действие, в-третьих, я не понимаю до конца, какая цель у этого.

Министр не владеет информацией, что Telegram в той или иной степени, полностью или частично, является подконтрольным российским спецслужбам.

Но с точки зрения государственной безопасности, это также вопрос к разведке, Совету национальной безопасности. Я лично, мое личное мнение – я не вижу каких-либо причин предпринимать какие-либо действия, связанные с блокировкой.

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