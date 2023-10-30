Безопасный ли Телеграмм. Федоров перечислил самые безопасные мессенджеры для украинцев

Самым безопасным мессенджером в Украине является Signal. Далее в рейтинге – WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.
Какими мессенджерами безопасно пользоваться
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отмечает, что в Украине не должны ни в коем случае использовать российские соцсети.
Федоров отмечает, что этот рейтинг – его личное мнение, а не результат технического аудита.
По его словам, чтобы быть на 99% уверенным, что все будет хорошо с вашей информацией, нужно выполнять следующие правила:
Режим локдауна на вашем смартфоне,
Двухфакторная авторизация,
Симкарта на контракте,
Облачный пароль,
Не открывайте ссылки от неизвестных вам людей.
Будут ли блокировать Телеграмм
Что касается Телеграмма, то Федоров не очень верит, что технически его можно заблокировать, и у Украины нет конкретных причин этого делать, поскольку РФ распространяет пропаганду по всем направлениям, среди них и мировые медиа.
Министр не владеет информацией, что Telegram в той или иной степени, полностью или частично, является подконтрольным российским спецслужбам.
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