Фейки та чорнуха. Анонімні телеграм-канали організували інформкампанію проти «ДМ» та ІМІ

«Детектор медіа» та Інститут масової інформації заявляють про тиск і перешкоджання журналістській діяльності від групи анонімних телеграм-каналів.
Кампанія фейків та тиску проти «ДМ» та ІМІ
«Детектор медіа» та Інститут масової інформації заявили про перешкоджання журналістській діяльності у зв’язку з організованою кампанією фейків і чорнухи, яку розгорнула проти двох організацій група анонімних телеграм-каналів.
Указані телеграм-канали поширюють фейк про те, що начебто «ДМ» «платить рублями» російським сервісам і «спонсорує війну».
При цьому чомусь використовують скриншоти дослідження ІМІ про фейки та маніпуляції анонімних телеграм-каналів і помийок, що заробляють джинсою, рекламою азартних ігор і маніпулюють чутливими темами, як-от загрозою російських обстрілів.
Згодом канал «Батальйон “Монако”» опублікував «опитування», в якому пропонує аудиторії обрати спосіб розправи з «ДМ» та ІМІ, а деякі анонімні коментатори пропонують ліквідувати ці організації, спалити їхні офіси тощо. Водночас частина коментаторів стає на бік організацій та звинувачує телеграм-канал в наклепі.
Яка ситуація насправді
У дослідженнях ІМІ використав безкоштовний варіант сервісу TGStat, створеного росіянами, – як допоміжний, а не основний інструмент для аналізу. Цей сервіс дає дослідникам змогу отримати доступ до статистики найбільшої вибірки каналів месенджера Telegram, теж створеного росіянином Павлом Дуровим.
ІМІ використовував TGStat також у попередніх дослідженнях, як і інші дослідники дезінформації, щоб оцінити кількість аудиторії, показник залученості аудиторії до контенту певного каналу. Статистику можна переглянути безкоштовно за умови звичайного залогінення.
Нагадаємо, Telegram досі не заборонений в Україні, утім безпека даних українських користувачів цього месенджеру є дуже сумнівною.
«Детектор медіа» та ІМІ неодноразово публікували викривальні матеріали про роботу анонімних телеграм-каналів, розслідування щодо їхніх власників, а також реакції медійників на загравання влади з анонімними каналами, тож ми вбачаємо у розгорнутій кампанії цькування реакцію на нашу критику.
Нещодавно на зустріч з Володимиром Зеленським серед інших запросили адміністратора телеграм-каналу «Труха» Максима Лавриненка. У відповідь на обурення медіаспільноти радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що власники запрошених телеграм-каналів «є не анонімами», і припустив, що вони «готові нести юридичну відповідальність».
Але офіційно власники цих каналів, які мають значну аудиторію, досі не відкрили громадськості жодних даних про себе – зокрема, не зареєструвалися як онлайн-медіа, і таким чином намагаються уникнути юридичної відповідальності за поширення прямої дезінформації.
Що планують робити
Наразі «ДМ» та ІМІ готують заяву до правоохоронних органів у зв’язку з тиском і перешкоджанням професійній журналістській діяльності (за ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України, де передбачена відповідальність за переслідування журналіста за виконання професійних обов’язків).
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