Фейки та чорнуха. Анонімні телеграм-канали організували інформкампанію проти «ДМ» та ІМІ

«Детектор медіа» та Інститут масової інформації заявляють про тиск і перешкоджання журналістській діяльності від групи анонімних телеграм-каналів.

Кампанія фейків та тиску проти «ДМ» та ІМІ

«Детектор медіа» та Інститут масової інформації заявили про перешкоджання журналістській діяльності у зв’язку з організованою кампанією фейків і чорнухи, яку розгорнула проти двох організацій група анонімних телеграм-каналів.

Кампанія очорнення «ДМ» та ІМІ розпочалася з допису одного з фігурантів викривального дослідження Інституту масової інформації – анонімного телеграм-каналу «Батальйон “Монако”» (більше як 1 млн підписників) і розійшлася іншими анонімними телеграм-каналами, серед яких «Доброго вечора, ми з України» (більш ніж 0,5 млн), «Джокер» (160 тис), а також її активно поширювала «Труха» (понад 2,5 млн підписників) та її регіональна мережа телеграм-каналів, – йдеться у повідомленні. Поширити

Указані телеграм-канали поширюють фейк про те, що начебто «ДМ» «платить рублями» російським сервісам і «спонсорує війну».

При цьому чомусь використовують скриншоти дослідження ІМІ про фейки та маніпуляції анонімних телеграм-каналів і помийок, що заробляють джинсою, рекламою азартних ігор і маніпулюють чутливими темами, як-от загрозою російських обстрілів.

Згодом канал «Батальйон “Монако”» опублікував «опитування», в якому пропонує аудиторії обрати спосіб розправи з «ДМ» та ІМІ, а деякі анонімні коментатори пропонують ліквідувати ці організації, спалити їхні офіси тощо. Водночас частина коментаторів стає на бік організацій та звинувачує телеграм-канал в наклепі.

Яка ситуація насправді

У дослідженнях ІМІ використав безкоштовний варіант сервісу TGStat, створеного росіянами, – як допоміжний, а не основний інструмент для аналізу. Цей сервіс дає дослідникам змогу отримати доступ до статистики найбільшої вибірки каналів месенджера Telegram, теж створеного росіянином Павлом Дуровим.

ІМІ при цьому використовує власні автоматизовані методи, збирає та систематизує дані телеграм-каналів за допомогою програмування. Безкоштовні дані сервісу TGStat використовувалися лише для визначення рейтингу телеграм-каналів в українському сегменті, що дає змогу краще проаналізувати російську дезінформацію, яка поширюється в Україні здебільшого через них, – пише “Детектор медіа”. Поширити

ІМІ використовував TGStat також у попередніх дослідженнях, як і інші дослідники дезінформації, щоб оцінити кількість аудиторії, показник залученості аудиторії до контенту певного каналу. Статистику можна переглянути безкоштовно за умови звичайного залогінення.

Нагадаємо, Telegram досі не заборонений в Україні, утім безпека даних українських користувачів цього месенджеру є дуже сумнівною.

«Детектор медіа» та ІМІ неодноразово публікували викривальні матеріали про роботу анонімних телеграм-каналів, розслідування щодо їхніх власників, а також реакції медійників на загравання влади з анонімними каналами, тож ми вбачаємо у розгорнутій кампанії цькування реакцію на нашу критику.

Нещодавно на зустріч з Володимиром Зеленським серед інших запросили адміністратора телеграм-каналу «Труха» Максима Лавриненка. У відповідь на обурення медіаспільноти радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що власники запрошених телеграм-каналів «є не анонімами», і припустив, що вони «готові нести юридичну відповідальність».

Але офіційно власники цих каналів, які мають значну аудиторію, досі не відкрили громадськості жодних даних про себе – зокрема, не зареєструвалися як онлайн-медіа, і таким чином намагаються уникнути юридичної відповідальності за поширення прямої дезінформації.

Ми закликаємо нашу аудиторію не користуватися анонімними телеграм-каналами для отримання важливої інформації про події в Україні та зважати на те, що вони поширюють фейки, чорнуху і неперевірену інформацію, – заявили ІМІ та “ДМ”. Поширити

Що планують робити

Наразі «ДМ» та ІМІ готують заяву до правоохоронних органів у зв’язку з тиском і перешкоджанням професійній журналістській діяльності (за ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України, де передбачена відповідальність за переслідування журналіста за виконання професійних обов’язків).

Також відповідно до ч. 1 ст. 94 ЦК України юридична особа має право на недоторканість її ділової репутації. Якщо ті, хто поширив цю недостовірну інформацію, спрямовану на підрив ділової репутації «ДМ» та ІМІ, не спростують її на своїх сторінках, ми також вживемо окремі дії в юридичній площині для захисту своїх прав. Поширити