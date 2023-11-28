Фейки и чернуха. Анонимные телеграм-каналы организовали информкампанию против "ДМ" и ИМИ

"Детектор медиа" и Институт массовой информации заявляют о давлении и препятствовании журналистской деятельности от группы анонимных телеграмм-каналов.
Кампания фейков и давления против «ДМ» и ИМИ
«Детектор медиа» и Институт массовой информации заявили о препятствовании журналистской деятельности в связи с организованной кампанией фейков и чернухи, которую развернула против двух организаций группа анонимных телеграмм-каналов.
Указанные телеграмм-каналы распространяют фейк о том, что «ДМ» «платит рублями» российским сервисам и «спонсирует войну».
При этом почему-то используют скриншоты исследования ИМИ о фейках и манипуляциях анонимных телеграмм-каналов и помоек, которые зарабатывают джинсой, рекламой азартных игр и манипулируют чувствительными темами, например угрозой российских обстрелов.
Впоследствии канал Батальон “Монако” опубликовал опрос, в котором предлагает аудитории выбрать способ расправы с ДМ и ИМИ, а некоторые анонимные комментаторы предлагают ликвидировать эти организации, сжечь их офисы и т.д. В то же время часть комментаторов становится на сторону организаций и обвиняет телеграмм-канал в клевете.
Какая ситуация на самом деле
В исследованиях ИМИ использовал бесплатный вариант сервиса TGStat, созданного россиянами – как вспомогательный, а не основной инструмент для анализа. Этот сервис позволяет исследователям получить доступ к статистике наибольшей выборки каналов мессенджера Telegram, тоже созданного россиянином Павлом Дуровым.
ИМИ использовал TGStat также в предыдущих исследованиях, как и другие исследователи дезинформации, чтобы оценить количество аудитории, показатель вовлеченности аудитории в контент определенного канала. Статистику можно просмотреть бесплатно при условии обычного залога.
Напомним, Telegram до сих пор не запрещен в Украине, однако безопасность данных украинских пользователей этого мессенджера очень сомнительна.
«Детектор медиа» и ИМИ неоднократно публиковали обличительные материалы о работе анонимных телеграмм-каналов, расследовании их владельцев, а также реакции медийщиков на заигрывание власти с анонимными каналами, поэтому мы видим в развернутой кампании травли реакцию на нашу критику.
Недавно на встречу с Владимиром Зеленским среди прочих пригласили администратора телеграмм-канала «Труха» Максима Лавриненко. В ответ на возмущение медиасообщества советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что владельцы приглашенных телеграмм-каналов "являются не анонимами", и предположил, что они "готовы нести юридическую ответственность".
Но официально владельцы этих каналов, имеющие значительную аудиторию, до сих пор не открыли общественности никаких данных о себе – в частности, не зарегистрировались как онлайн-медиа, и таким образом пытаются избежать юридической ответственности за распространение прямой дезинформации.
Что планируют делать
«ДМ» и ИМИ готовят заявление в правоохранительные органы в связи с давлением и препятствием профессиональной журналистской деятельности (по ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Украины, где предусмотрена ответственность за преследование журналиста за исполнение профессиональных обязанностей).
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