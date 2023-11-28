Фейки и чернуха. Анонимные телеграм-каналы организовали информкампанию против "ДМ" и ИМИ

"Детектор медиа" и Институт массовой информации заявляют о давлении и препятствовании журналистской деятельности от группы анонимных телеграмм-каналов.

Кампания фейков и давления против «ДМ» и ИМИ

«Детектор медиа» и Институт массовой информации заявили о препятствовании журналистской деятельности в связи с организованной кампанией фейков и чернухи, которую развернула против двух организаций группа анонимных телеграмм-каналов.

Кампания очернения «ДМ» и ИМИ началась с сообщения одного из фигурантов обличительного исследования Института массовой информации – анонимного телеграмм-канала «Батальон “Монако”» (более 1 млн подписчиков) и разошлась другими анонимными телеграмм-каналами, среди которых «Добрый вечер, мы из Украины» (более 0,5 млн), «Джокер» (160 тыс), а также ее активно распространяла «Труха» (свыше 2,5 млн подписчиков) и ее региональная сеть телеграмм-каналов, – говорится в сообщении. Поделиться

Указанные телеграмм-каналы распространяют фейк о том, что «ДМ» «платит рублями» российским сервисам и «спонсирует войну».

При этом почему-то используют скриншоты исследования ИМИ о фейках и манипуляциях анонимных телеграмм-каналов и помоек, которые зарабатывают джинсой, рекламой азартных игр и манипулируют чувствительными темами, например угрозой российских обстрелов.

Впоследствии канал Батальон “Монако” опубликовал опрос, в котором предлагает аудитории выбрать способ расправы с ДМ и ИМИ, а некоторые анонимные комментаторы предлагают ликвидировать эти организации, сжечь их офисы и т.д. В то же время часть комментаторов становится на сторону организаций и обвиняет телеграмм-канал в клевете.

Какая ситуация на самом деле

В исследованиях ИМИ использовал бесплатный вариант сервиса TGStat, созданного россиянами – как вспомогательный, а не основной инструмент для анализа. Этот сервис позволяет исследователям получить доступ к статистике наибольшей выборки каналов мессенджера Telegram, тоже созданного россиянином Павлом Дуровым.

ИМИ использует собственные автоматизированные методы, собирает и систематизирует данные телеграмм-каналов с помощью программирования. Бесплатные данные сервиса TGStat использовались только для определения рейтинга телеграмм-каналов в украинском сегменте, что позволяет лучше проанализировать российскую дезинформацию, которая распространяется в Украине в основном через них, – пишет "Детектор медиа". Поделиться

ИМИ использовал TGStat также в предыдущих исследованиях, как и другие исследователи дезинформации, чтобы оценить количество аудитории, показатель вовлеченности аудитории в контент определенного канала. Статистику можно просмотреть бесплатно при условии обычного залога.

Напомним, Telegram до сих пор не запрещен в Украине, однако безопасность данных украинских пользователей этого мессенджера очень сомнительна.

«Детектор медиа» и ИМИ неоднократно публиковали обличительные материалы о работе анонимных телеграмм-каналов, расследовании их владельцев, а также реакции медийщиков на заигрывание власти с анонимными каналами, поэтому мы видим в развернутой кампании травли реакцию на нашу критику.

Недавно на встречу с Владимиром Зеленским среди прочих пригласили администратора телеграмм-канала «Труха» Максима Лавриненко. В ответ на возмущение медиасообщества советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что владельцы приглашенных телеграмм-каналов "являются не анонимами", и предположил, что они "готовы нести юридическую ответственность".

Но официально владельцы этих каналов, имеющие значительную аудиторию, до сих пор не открыли общественности никаких данных о себе – в частности, не зарегистрировались как онлайн-медиа, и таким образом пытаются избежать юридической ответственности за распространение прямой дезинформации.

Мы призываем нашу аудиторию не пользоваться анонимными телеграмм-каналами для получения важной информации о событиях в Украине и учитывать, что они распространяют фейки, чернуху и непроверенную информацию, – заявили ИМИ и ДМ. Поделиться

Что планируют делать

«ДМ» и ИМИ готовят заявление в правоохранительные органы в связи с давлением и препятствием профессиональной журналистской деятельности (по ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Украины, где предусмотрена ответственность за преследование журналиста за исполнение профессиональных обязанностей).

Также согласно ч. 1 ст. 94 ГК Украины юридическое лицо имеет право на неприкосновенность его деловой репутации. Если распространившие эту недостоверную информацию, направленную на подрыв деловой репутации «ДМ» и ИМИ, не опровергнут ее на своих страницах, мы также предпримем отдельные действия в юридической плоскости для защиты своих прав. Поделиться